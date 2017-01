Fico vníma Trumpa ako šancu na pozitívne zmeny v EÚ

Pred zavedením sankcií zo Slovenska do Ruska vo veľkom putovali automobily a mliečne výrobky. Prípadný koniec sankcií podporí aj tak dobre rozbehnutý slovenský automobilový priemysel a zároveň môže znížiť dosahy mliečnej krízy.

Ficovi sa páči aj to, že Trump ukazuje záujem o vlastných občanov a vlastnú krajinu. Priznal, že 45. americký prezident hovorí aj o menšom zasahovaní do európskych záležitostí z pohľadu armády a obrany. To podľa šéfa vlády bude EÚ tlačiť do bezpečnostných opatrení. „EÚ, ktorá má 550 miliónov ľudí, je ako taká veľmi silná, ale napriek tomu nie sme schopní zohrávať úlohu globálneho hráča,“ povedal Fico.

Na margo brexitu zopakoval, že na prvom mieste budú záujmy našich občanov a spoločný európsky záujem. Myslí si, že dohoda musí byť výhodnejšia pre EÚ ako pre Londýn. „Ak to bude naopak, dávame príklad iným krajinám,“ vysvetlil svoj postoj. Dodal, že v otázke práv občanov sa dá očakávať spoločný postoj visegrádskej skupiny.