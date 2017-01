Bývalý šéf Volkswagenu čelí vyšetrovaniu z podvodu

Pre niekedy jedného z najvplyvnejších manažérov v Nemecku to nie je prvé vyšetrovanie. Podozrivý je aj z manipulácií na trhu. Podľa nemeckej tlačovej agentúry DPA to súvisí s tým, že Volkswagen (VW) príliš neskoro informoval finančné trhy o možných miliardových dosahoch škandálu. Winterkorn z vedenia koncernu odišiel s mnohomiliónovým odstupným v septembri 2015, tesne po vypuknutí kauzy. DPA uviedla, že v súvislosti s rozšírením vyšetrovania podnikli kriminalisti ďalšie razie. Minulý týždeň prehľadali 28 objektov, predovšetkým vo Wolfsburgu, v Gifhorne a Braunschweigu. Vodidlom pre nové obvinenia mali byť výsluchy svedkov a už predtým obvinených ľudí a aj vyhodnotenie zhabaných dát. Volkswagen sa v roku 2015 po zistení amerických úradov priznal, že do vozidiel s naftovým motorom inštaloval softvér umožňujúci pri testovaní emisií skrývať vysoko nadlimitné hodnoty oxidov dusíka. Aféra sa po celom svete týkala asi 11 miliónov naftových áut. Volkswagen pre náklady spojené s aférou ešte v ten rok prerobil 1,6 miliardy eur, čo bola najvyššia celoročná strata firmy v jej histórii.

Winterkorn stále tvrdí, že o podvodoch s emisiami oxidov dusíka nevedel až do septembra 2015. Vyhlásil to aj začiatkom tohto mesiaca pred nemeckými poslancami. Odmietol však odpovedať, kedy prvýkrát počul o možných nezrovnalostiach. Americké úrady ich totiž objavili už v na jar roku 2014.

Z vypočúvania nižšieho manažéra Volkswagenu však vyplýva, že topmanažment automobilky ešte v júli odobril pokračovanie používania ilegálneho softvéru v autách s dieselovým motorom. Právnici Winterkorna sa k tomuto obvineniu odmietli vyjadriť.

Agentúra Reuters však informovala, že nemecká automobilka v Spojených štátoch už 24. februára oficiálne prizná vinu v škandále okolo falšovania testov emisií. Vyplýva to podľa agentúry zo súdnych dokumentov. Automobilka sa vraj tento mesiac na priznaní viny dohodla s americkou vládou. Volkswagen v rámci dohody o urovnaní škandálu súhlasil, že sa prizná k sprisahaniu s cieľom podviesť Spojené štáty, k bráneniu spravodlivosti a k poskytovaniu falošných informácií. Automobilka bude musieť podľa dohody zaplatiť pokutu 4,3 miliardy dolárov a vykonať rozsiahle reformy.