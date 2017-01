IEA: Rozvíjajúce sa krajiny zostanú hladné po rope

Spotreba tejto suroviny v rozvíjajúcich sa krajinách totiž zostáva na vzostupe. Uviedol to v pondelok podľa agentúry Reuters generálny riaditeľ IEA Fatih Birol.

„Nepredpokladáme, že by ropa v krátkom alebo stredne dlhom období mohla byť nahradená inými palivami,“ povedal Birol. Varoval tiež, že trh s ropou by mohlo čakať obdobie zvýšenej vrtkavosti, ak sa ropné spoločnosti nepustia do rozvoja nových projektov po tom, čo v uplynulých dvoch rokoch kvôli nízkym cenám suroviny znižovali investície.

Birol už skôr vyjadril svoje znepokojenie kvôli nedostatku investícií do ťažby ropy. „Ak v tomto roku neprídu žiadne veľké investície, môžeme tu mať za niekoľko rokov výrazný deficit na strane dodávok spojený so značnými dôsledkami na trh,“ vyhlásil v polovici januára.

V novembri šéf IEA predpovedal, že investície do ťažby ropy sa tento rok pravdepodobne opäť zníži, a prvýkrát v histórii ropného priemyslu tak zaznamenajú tri roky poklesu za sebou.