Na vodičov čakajú na prelome mesiaca poplatky a dane

Od 1. februára zase začínajú platiť nové sadzby registračných poplatkov pre prihlasovanie automobilov. V oboch prípadoch už štát zohľadňuje vek auta. No kým pri daniach pre podnikateľov sa staršie auto znevýhodňuje, prihlasovanie starších automobilov bude lacnejšie.

Na zaplatenie dane za auto za rok 2016 majú podnikatelia dnes posledný deň. V tomto roku pre nich štát nepripravil zmeny v sadzbách poistného. Pre osobné automobily zostáva sadzba odstupňovaná aj naďalej podľa zdvihového objemu motora. Najnižšia sadzba 50 eur platí do 150 cm³ (vrátane). Najviac za osobné auto zaplatia podnikatelia využívajúci vozidlá so zdvihovým objemom motora prekračujúcim 3 000 cm³, kde sadzba dosahuje 218 eur.

Štát však chce podnikateľov motivovať, aby používali nové automobily. Rozhodujúcim na určenie veku je údaj o prvej evidencii vozidla, ktorý je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II.

Počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, sa ročná sadzba dane zníži o 25 percent. Od 37. do konca 72. kalendárneho mesiaca veku auta klesá sadzba o 20 percent. Od 73. do konca 108. kalendárneho mesiaca je sadzba nižšia o 15 percent. Následne ďalších 36 mesiacov sa použije ročná základná sadzba bez úpravy. Za staršie autá však podnikatelia už zaplatia viac. Od 145. mesiaca do konca 156. kalendárneho mesiaca stúpa sadzba o 10 percent. Za autá, ktoré majú viac ako 156 mesiacov, podnikatelia zaplatia viac o 20 percent.

Pre elektromobily platí nulová sadzba dane. Ďalšie zvýhodnenie čaká majiteľov hybridov (spaľovací motor a elektromotor), vodíkových automobilov a vozidiel s alternatívnymi pohonmi na stlačený zemný plyn CNG a skvapalnený zemný plyn LPG. V prípade týchto vozidiel sa upravená ročná sadzba v závislosti od mesiaca prvej evidencie znižuje o ďalších 50 percent. Od prvého februára platia aj nové sadzby registračných poplatkov, ktoré sa už nebudú platiť len pri prvej registrácii vozidla na Slovensku. Registračný poplatok v závislosti od výkonu motora majitelia automobilov zaplatia pri každom prepise. V tomto prípade však štát staršie autá zvýhodní.

Základné sadzby platné pri prvej registrácií odstupňované podľa výkonu motora sa znižujú s výnimkou najvýkonnejších pohonných jednotiek. Staršie vozidlá pri prepisoch však budú mať registračný poplatok nižší v závislosti od veku. Poplatok sa znižuje vďaka koeficientu. Napríklad pri 13-ročných vozidlách od zajtra platí už len desatina základného registračného poplatku. Výnimkou je prvá registrácia, pre ktorú platí nezmenená základná sadzba.

Na uľahčenie výpočtu poplatku slúži štátna internetová kalkulačka, ktorú pripravil Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií. Majitelia automobilov a záujemcovia o kúpu si navyše na základe základných parametrov môžu prostredníctvom danej kalkulačky overiť cenu konkrétneho auta.