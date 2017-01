Vlaky RegioJet prestanú jazdiť medzi Bratislavou a Košicami

Za vyše dvoch rokov, od polovice decembra 2014, odviezli žlté expresy na hlavnej domácej trati viac ako dva milióny cestujúcich a na slovenské železnice priniesli nové služby. Posledné dva spoje z troch párov vlakov vyrazia na cestu z Košíc o 17:16 a z Bratislavy o 17:33.

Ako RegioJet informoval, jeho vlaky odchádzajú pre diskriminačné podmienky na trhu, ktoré priniesli nesystémové zásahy štátu a politikov najmä v podobe vlakov zadarmo pre študentov a dôchodcov. Tí môžu aj na trati Bratislava – Košice využívať bezplatnú prepravu vo všetkých štátom objednaných a dotovaných vlakoch. Komerčným vlakom podľa prepravcu tak zostala iba skupina platiacich cestujúcich. „Navyše, po politickom rozhodnutí predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka znova zaviesť IC vlaky ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko) nie je šanca, že by sa na tejto linke dokázalo uživiť viac komerčných dopravcov,“ uviedol RegioJet.

Majiteľ RegioJetu Radim Jančura poďakoval všetkým zákazníkom, ktorí cestovali na linke Bratislava – Košice, za ich priazeň a podporu. „Veríme, že aj naďalej budú uprednostňovať služby RegioJetu, aj keď už na iných linkách,“ povedal. Príchod súkromného dopravcu na trať Bratislava – Košice v závere roku 2014 znamenal pre cestujúcich zníženie cien lístkov a zavedenie rôznych služieb.

RegioJet naďalej prevádzkuje komerčné vlaky na trati Praha – Žilina – Košice a od 26. februára na nej zavádza tretí pár spojov. Zároveň zabezpečuje dotovanú osobnú vlakovú dopravu na trase Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Nedávno zavedené vlakové spojenie Bratislava – Brno – Praha plánuje posilniť tak, aby vlaky premávali v dvojhodinových intervaloch. Spoločnosť popri tom jazdí autobusmi na trati Bratislava – Nitra – Banská Bystrica, ako aj z Bratislavy do Viedne, Budapešti, Českej republiky a z východného Slovenska cez Brno do Prahy. Funguje aj sieť nadväzných autobusových liniek na východe Slovenska, ktoré privážajú cestujúcich k staniciam žltých vlakov na trase do Česka.

Štátna Železničná spoločnosť Slovensko bude na trati medzi Bratislavou a Košicami od 1. februára prevádzkovať štyri páry IC vlakov. Posilní tak komerčnú prepravu vlakov bez štátnych dotácií po odchode súkromného dopravcu RegioJet.

Tri páry nových IC vlakov budú zastavovať v dvanástich staniciach, vrátane východiskovej a cieľovej, kde doteraz stáli aj konkurenčné žlté vlaky. Cesta im bude trvať 5 hodín 11 minút, resp. 5 hodín 17 minút. Tieto vlaky budú okrem Bratislavy a Košíc zastavovať v staniciach Trnava, Trenčín, Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad – Tatry, Spišská Nová Ves a Kysak. Štvrtý pár IC vlakov zostáva ako expresné spojenie s trvaním cesty 4 hodiny 42 minút a bude stáť na doterajších šiestich staniciach, popri východiskovej a cieľovej Trnava, Žilina, Poprad – Tatry a Kysak.

IC vlaky boli obnovené na základe rozhodnutia vlády a ministerstva dopravy a výstavby 11. decembra minulého roku. V súčasnosti spájajú Bratislavu a Košice dva páry týchto vlakov a ich obsadenosť zatiaľ predstavuje priemerne 64 %.