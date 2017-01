Csicsai: Odmerať efekt nižšej DPH na potraviny je nemožné

"Myslieť si, že zníženie sadzby DPH o 10 % pre vybranú skupinu potravín sa premietne rovnako aj do cien potravín na pultoch, je mylné,“ uviedol Csicsai. Zároveň dodal, že merať dopad zníženej DPH na vybrané druhy potravín nie je možné ani smerom k spotrebiteľovi, ani smerom k prvovýrobcom. Jedinou merateľnou veličinou je podľa Csicsaia objem peňazí, o ktorý sa znížil príjem do štátnej pokladne. Ten sa pohybuje na úrovni 70 miliónov eur. Podľa štátneho tajomníka by bolo oveľa efektívnejšie, ak by sa suma 70 miliónov eur použila na podporu začínajúcich mladých farmárov. V súčasnosti prostriedky z Programu rozvoja vidieka vystačia iba pre polovicu z nich.

Ako ďalej informoval, vývoj priemerných mesačných spotrebiteľských cien vybraných potravín na Slovensku za rok 2016 poukazuje na ich vysokú volatilitu, ktorá u mnohých položiek prevyšuje 10-percentné zníženie DPH. Keďže poľnohospodárstvo je podľa neho odvetvie s najmarkantnejšou volatilitou cien, zníženie DPH sa vôbec nemusí prejaviť v konečnej cene konkrétnej potraviny, prípadne sa prejaví iba nepatrne. Počas minulého roka sa nákupná cena surového kravského mlieka pohybovala od 25 centov za liter, cez 21 centov, po súčasných 27 centov za liter, čo predstavuje 30-percentné výkyvy počas roka. „Popri uvedených výkyvoch zníženie DPH o 10 percent je reálne neidentifikova­teľné. Uvedený fakt bol pri vzniku tohto zákona úplne odignorovaný,“ skonštatoval Csicsai.

Štátny tajomník rezortu pôdohospodárstva zároveň podotkol, že podiel slovenských potravín na domácich pultoch obchodov sa pohybuje na úrovni približne 40 percent. "Som presvedčený, že najprv musíme vytvoriť dostatočnú silnú vrstvu producentov potravín so širokým portfóliom produktov a potom môžeme uplatniť opatrenia pre ich podporu,“ vyhlásil Csicsai a doplnil, že znižovanie DPH v takejto forme nekoncepčným a neadresným krokom.

„Aby sme dosiahli trvalé zníženie cien a nielen pre vybrané skupiny potravín, musí štát podporovať zefektívnenie produkcie potravín od prvovýroby cez spracovanie až k novým typom krátkych priamych odbytových príležitosti,“ do­dal.

Znížená sadzba DPH z 20 na 10 percent sa od januára 2016 vzťahuje na čerstvé a chladené hovädzie mäso, čerstvé a chladené bravčové mäso, čerstvé a chladené mäso z oviec a kôz, hydinové mäso čerstvé alebo chladené a taktiež čerstvé alebo chladené králičie mäso. Súčasťou zoznamu sú aj živé ryby a čerstvé a chladené sladkovodné ryby. Nižšia daň sa vzťahuje aj na rybie filé a ostatné rybie mäso zo sladkovodných rýb. Z mliečnych výrobkov sa do zoznamu vybraných potravín so zníženou sadzbou dostalo mlieko a maslo. Zoznam dopĺňa obyčajný chlieb.