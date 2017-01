Poplatky za registráciu áut sa od februára menia

"Majitelia vozidiel sa však nemusia obávať, lebo pre takmer 70 percent z nich nedôjde k žiadnej zmene a 16 percent sa môže tešiť dokonca na nižšie poplatky. Pre najnižšiu výkonnostnú kategóriu do 80 kW bez ohľadu na to, či ide o nové, jazdené, alebo dovezené vozidlo zostáva poplatok rovnaký, a to 33 eur,“ uviedol rezort financií.

Rovnakú sumu budú platiť majitelia starších vozidiel s nízkou zostatkovou hodnotou vyjadrenou vzorcom, ktorý je uvedený v zákone. Jediný, komu sa poplatok môže zvýšiť, sú majitelia luxusných a výkonných vozidiel. Pri predaji v poradí druhému a ďalšiemu majiteľovi sa poplatok tiež vo väčšine prípadov zvýši. Celkovo však podľa MF túto zmenu pocíti 16 percent majiteľov áut.

Podľa informácií Ministerstva vnútra SR (MV) sú všetky systémy pripravené a otestované. Od stredy by tak mali nabehnúť v eKolkovom systéme, agendovom systéme MV, na kioskoch, mobilnej aplikácii a module správy poplatkov nové sadzby registračného poplatku.

Ako ďalej rezort financií uviedol, pre vozidlá s alternatívnym pohonom, či už ide o hybridný pohon, CNG, LNG alebo vodík, sa poplatok vypočítaný podľa vzorca zníži o polovicu. Elektromobily platia už aj v súčasnosti najnižšiu sumu poplatku, teda 33 eur. MF zároveň skonštatovalo, že zavedenie registračného poplatku v roku 2012 nemalo žiaden vplyv na zníženie počtu registrácií vozidiel v nasledujúcich rokoch.