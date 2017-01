Slovensko sa pripojilo k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe

Všetky tri krajiny v pondelok pri rokovaní ministrov dopravy vo Varšave podpísali nové memorandum, ktoré počíta s financovaním vodnej cesty z európskych peňazí. Slovensko doteraz v prípravách preskúmaného dopravného projektu zastávalo úlohu pozorovateľa. V tlačovej správe to uviedlo české ministerstvo dopravy.

„Týmto aktom sa Slovensko formálne zapojilo do pracovnej skupiny k DOL. Predchádzajúce memorandum, ktoré tento dokument nahradil, už bolo zastarané a nezodpovedalo súčasnému stavu,“ povedal minister dopravy Dan Ťok.

Pre českú stranu je najpálčivejším problémom vo vodnej doprave zlá splavnosť Labe v česko-saskom pohraničí. Tento problém by mala vyriešiť výstavba takzvaného plavebného stupňa Děčín, ktorá sa ale na niekoľko rokov zadrhla vo fáze posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie (proces EIA).

Prioritou Poľska vo vodnej doprave je otázka splavnosti riek Odry a Visly. Krajina sa preto bude snažiť Odru zapojiť do prioritnej siete európsky významných trás Ten-T, uviedol poľský minister námorného hospodárstva a vnútrozemskej plavby Jerzy Gróbarczyk.

„Plánujeme vytvorenie pracovnej skupiny a potom komisie, ktorá sa projektom bude zaoberať,“ dodal podľa agentúry PAP poľský minister s tým, že do roku 2023 by chcela skupina predložiť žiadosť o financovanie projektu z európskych fondov a začať rokovania s Európskou komisiou.

Projekt DOL počíta s ambicióznym prepojením trojice riek s cieľom umožniť plavbu nákladných lodí z Dunaja do Severného a Baltského mora. V súčasnosti české ministerstvo dopravy nechalo spracovať štúdiu uskutočniteľnosti stavby. Tá má zodpovedať otázku, či sa náklady na výstavbu kanála oplatí investovať.

Dunaj s Odrou by sa mal podľa projektu prepojiť prostredníctvom splavnenia riek Moravy a Bečvy. Západ Českej republiky by sa na severojužnú cestu napojil predĺžením vodného koridoru z Přerova do Pardubíc, kde by sa napojil na Labe. Stavba by podľa predbežných odhadov mala vyjsť na 400 miliárd korún (približne 15 miliárd eur).

Úvahy o prepojení Labe s Odrou a Dunajom sa objavili už v stredoveku, konkrétnejšie plány sa začali rodiť od 19. storočia. Blízko k realizácii mala táto vodná cesta napríklad v 30. rokoch minulého storočia, z rozsiahlych plánov sa na českom území nakoniec zrodil aspoň Baťov kanál.

České vlády sa možnou výstavbou kanála zaoberali od 90. rokov, avšak bez konkrétnych výsledkov. Súčasný projekt má navyše rad odporcov, najmä z radov ekológov, výhrady sa ozývajú ale aj k jeho trase, ktorá by často kopírovala železničnú či diaľničnú sieť. Trasa kanála je však zanesená v územných plánoch, a na Morave tak blokuje rozsiahle územia.