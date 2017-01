Doktorandi žiadajú zľavy v štátnych vlakoch

„Štátny dopravca neposkytuje zľavy ani pre doktorandov ani pre študentov nad 26 rokov. Myslíme si, že doktorandi sú plnohodnotní študenti takisto ako študenti ostatných škôl. Aj keď sa ministerstvo dopravy riadi zákonom o vysokých školách, kde je jasne definované, že doktorand je študentom a takisto pre doktorandov by mali platiť zľavy,“ informoval v utorok na brífingu predseda Študentskej rady vysokých škôl Bálint Lovász.

Zástupcovia študentov o tom v pondelok rokovali so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy a výstavby Petrom Ďurčekom. „Boli sme ubezpečení, že čo sa týka zliav pre doktorandov, bude možnosť túto vec preskúmať a ministerstvo dopravy urobí všetko pre to, aby legislatívne umožnilo čerpať zľavy aj pre doktorandov,“ uviedol Lovász.

Študenti sú presvedčení, že ministerstvo dopravy ako objednávateľ služieb osobnej železničnej dopravy vo verejnom záujme má plne v kompetencii určiť skupiny, ktoré môžu čerpať zľavy a kupovať zľavnené cestovné. Ďurček podľa predsedu študentskej rady však povedal, že ministerstvo nemá kompetenciu v tejto situácii poskytnúť pomocnú ruku študentom. „My si to nemyslíme, a preto ideme ďalej rokovať a žiadame stretnutie s ministrom dopravy,“ dodal Lovász.

Študenti do druhého stupňa a do 26 rokov spolu s dôchodcami využívajú od novembra 2014 bezplatnú prepravu v štátom dotovaných vlakoch. Doktorandi nemôžu vo vlakoch bezplatne cestovať, študenti preto chcú, aby aj oni mali na to právo. „Myslíme si, že ak sú zvýhodnení študenti, tak by mali byť zvýhodnení všetci študenti. Ak je študentom aj doktorand, tak by mal mať možnosť takisto cestovať zadarmo. Či je cestovanie zadarmo dobrým spôsobom podpory študentov, sa teraz nechceme vyjadriť. Bolo to politické rozhodnutie, ale v prípade, keď ministerstvo podporuje študentov, tak by malo podporiť všetkých študentov,“ dodal Lovász.

Doktorand Prírodovedeckej fakulty UK Vladimír Bilohuščin sa obáva, že po odchode vlakov RegioJet z trate Bratislava – Košice v štátnych IC vlakoch vzrastú ceny. „Jedným z riešení, ak nie zľavnené lístky, by určite bolo otvorenie celého systému a prijatie nielen RegioJetu ale viacerých prepravcov, ktorí by tlačili na nižšiu cenu lístkov,“ poznamenal.