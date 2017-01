Českí výrobcovia a obchodníci volajú po obmedzení "šialenej špirály" zliav

„Česká republika je negatívny unikát v zľavách. Na jednej strane v ich objeme, teda koľko tovaru sa predá cez tzv. promócie (zľavy) v jednotlivých kategóriách, a druhý faktor je výška týchto zliav,“ uviedol Štrupl. V Česku sa predá 40 – 50 percent rýchlo obrátkového tovaru vo zľavových akciách. Teraz je správne obdobie, konjunktúra je správny čas na to, aby sa tieto zľavy eliminovali, dodal.

Aj podľa riaditeľa drogérií Rossmann Vladimíra Mikelu je potrebné dostať sa zo „šialenej“ špirály zliav. „Určite je teraz vhodná doba, kým sa ekonomike darí, ekonomické prostredie na to vytvára viac priestoru ako v čase recesie,“ dodal Mikel.

Podľa šéfa českých predajní Tesco Martina Beháně by k obmedzeniu zľavových akcií mali pristúpiť nielen obchodníci, ale aj dodávatelia. Predaje tovaru v akciách teraz podľa neho dosahujú v Česku závratné čísla – pohybujú sa od 30 do 50 percent. V niektorých kategóriách tovarov, ako je napríklad drogéria, je to aj viac.

Obmedzenie zliav bude znamenať zvýšenie predajných cien. „Keď sa zníži objem týchto promócií, pre konečného spotrebiteľa to tovar musí jednoducho zdražieť. To znamená, že sa musí zvýšiť koncová maloobchodná cena, pretože ak máte udržať nejakú mieru zisku tak na strane výrobcu, ako na strane obchodníka, tu platí priama úmera,“ povedala prezidentka Zväzu obchodu a cestovného ruchu Marta Nováková.

Cena je ale pre tuzemských zákazníkov stále dôležitá. „Český zákazník chce nakúpiť čo najlacnejšie čo najkvalitnejší tovar, ktorý bol vyrobený v Česku, čo samozrejme dohromady veľmi nejde,“ dodal predseda predstavenstva COOP Pavel Březina.