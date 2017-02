NBS prognózuje rýchlejší nárast pracovných miest

V nej odhad rastu hrubého domáceho produktu nezmenila a ekonomika by tak v tomto roku mala stúpnuť o 3,1 %. Navýšila však odhad rastu zamestnanosti o 0,3 percentu­álneho bodu na 1,6 % a očakávanú mieru nezamestnanosti naopak znížila o 0,2 percentu­álneho bodu na 8,8 %.

„Priaznivý vplyv ekonomickej aktivity na tvorbu pracovných miest sa javí byť z aktuálnych mesačných štatistík mierne silnejší, v dôsledku čoho sa zrevidoval rast zamestnanosti smerom nahor v tomto roku,“ konštatuje na margo zverejnených odhadov Národná banka Slovenska (NBS). V budúcom roku pritom naďalej predpovedá hospodársky rast na úrovni 4,2 % a v roku 2019 o 4,6 %. Zrýchľovanie dynamiky hospodárstva v tomto období spája najmä s investíciami v automobilovom priemysle. Zamestnanosť by v budúcom roku mala stúpnuť o 1,1 % a v roku 2019 o 0,9 %. Miera nezamestnanosti by zase mala klesať na 8,1 % v roku 2018 a na 7,5 % o rok neskôr.

Napriek pokračujúcemu solídnemu rastu zamestnanosti tak bude miera nezamestnanosti klesať miernejšie. Svoju úlohu v tom bude podľa viceguvernéra NBS Jána Tótha zohrávať aj zamestnávanie pracovnej sily zo zahraničia, ale aj zvyšovanie participácie na pracovnom trhu. Znamená to, že do pracovného pomeru by sa mali dostávať aj ľudia, ktorí v štatistikách zamestnanosti a nezamestnanosti evidovaní neboli. Teda napríklad rodičia na materskej dovolenke, či ľudia vyradení z evidencie nezamestnaných.

Znižovanie počtu nezamestnaných bude v ďalších rokoch nahrávať aj tlaku na rast miezd. Aj preto centrálna banka navýšili odhad rastu nominálnych miezd v tomto roku o 0,2 percentu­álneho bodu na 4,2 % a v roku 2018 o 0,1 per­centuálneho bodu na 4,6 %. Rovnakým tempom by sa mali nominálne mzdy zvýšiť aj v roku 2019. Odhad rastu reálnych miezd v tomto roku NBS navýšili o 0,2 percentu­álneho bodu na 2,9 %, v ďalších dvoch rokoch by mali rásť zhodne o 2,6 %. Zrýchlený rast miezd centrálna banka pripisuje väčším dopytovým tlakom na trhu práce pri pretrvávajúcich problémoch s dostupnosťou vhodnej pracovnej sily. Zrýchlenie rastu miezd sa pritom týka najmä súkromného sektora.

V cenovom vývoji výraznejšie zmeny centrálna banka neočakáva. Naďalej predpokladá, že v tomto roku sa skončí trojročné bezinflačné obdobie a harmonizovaná inflácia v priemere dosiahne 1,2 %. Pre budúci rok výhľad rastu cien mierne navýšila o 0,1 percentu­álneho bodu na 1,9 %, rovnako o 1,9 % by mali ceny stúpnuť aj v roku 2019.