Príspevok na zatepľovanie sa zvýši

"Navrhovanou úpravou bude možné poskytnúť príspevok na zateplenie rodinného domu vo výške 40 % oprávnených nákladov namiesto pôvodných 30 %, a to do výšky 8 000 eur oproti pôvodnej hranici 6 000 eur, čím sa znížia čisté náklady domácnosti na zateplenie,“ uviedol rezort. Súčasťou návrhu je aj zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Novela zákona by mala byť účinná od 1. júna tohto roka.

Denník Pravda vlani poukázal na to, že program, ktorý mal pomôcť domácnostiam znížiť náklady na energie, sa zatiaľ nestretol s mimoriadnym ohlasom Slovákov. Žiadateľov bolo len niekoľko desiatok. S udeľovaním dotácií začala ešte druhá vláda Roberta Fica. Na podporu zatepľovania štát vyčlenil v rámci 2. sociálneho balíčka 30 miliónov eur, z ktorých sa malo zatepliť najmenej 4 500 domov. Od dotácií môže domácnosti odrádzať prílišná administrácia projektu. Na získanie podpory je potrebné predložiť až 19 potvrdení, ktoré treba odoslať poštou na adresu ministerstva.

Ako vlani uviedol Peter Robl zo Slovenskej rady pre zelené budovy, podporné programy na obnovu budov fungujú aj v susedných krajinách. „Tridsať percent je obvykle bežná miera podpory aj v zahraničí. Naše prepočty dokazujú, že zatepľovanie so štátnou podporou vyjde domácnosti stále lacnejšie, ako keď zatepľujú bez papierov. Je to výhodné, pretože vlastník domu ušetrí niekoľko stoviek eur,“ pokračoval Robl. Zateplenie bežného rodinného domu stojí majiteľa od 10– do 15-tisíc eur.