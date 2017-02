Priznať daň za byt elektronicky? Umenie

Hlavné mesto tvrdilo, že po prvý raz vo svojej histórií umožnilo obyvateľom priznať daň elektronicky. Mnohí, čo sa o to pokúsili, zostali zaskočení a zvolili radšej návštevu úradu alebo podali priznanie k dani poštou. Elektronická komunikácia totiž nepodporuje všetky operačné systémy a vyžaduje elektronický podpis. Zároveň sa na webovej stránke hlavného mesta nenachádza žiaden link umožňujúci jednoduché podanie danie. Nájsť systém elektronického podania dane v praxi vyžaduje značnú dávku trpezlivosti aj šťastia.

Pod oznamom mesta o spustení elektronickej komunikácie sa preto dajú na internete nájsť rozhnevané reakcie ľudí. "Absolútne nie je pravda, že sa dá priznanie podať aj elektronicky.“ Tento prispievateľ sa sťažoval na nefunkčnosť systému napriek pokusu o spustenie vo viacerých typoch webových prehliadačov. "Banda povrchných úradníkov, čo nikdy nič nespravia pre občana poriadne.“ Takúto reakciu vyvolalo neumožnenie vypĺňania tlačív priamo v počítači. Ďalší občan napísal, že sa po prečítaní reakcií radšej ani nepokúsi o on-line komunikáciu.

Podľa hlavného mesta však elektronická komunikácia funguje. "Podanie priznania je funkčné,“ povedala hovorkyňa mesta Bratislava Ivana Skokanová. Elektronický spôsob využili desiatky ľudí. V minulom roku sa pritom v hlavnom meste Slovenska podľa údajov od spoločnosti Bencont predalo 4¤543 bytov. Ľudia s kúpenou strechou nad hlavou tak v praxi nejavili veľký záujem o zložitú on-line komunikáciu s hlavným mestom. "Občania majú často problém napríklad s elektronickým podpisom, je to najčastejšie chyba operačného systému alebo chyba prehliadača, cez ktorý sú občania prihlásení na stránku slovensko.sk, respektíve www.esluzbyba.sk,“ dodala Skokanová. Podľa nej sa ľudia prostredníctvom stránky slovensko.sk môžu dozvedieť, ako presne nastaviť svoj počítač na bezproblémovú komunikáciu s mestom.

Bez špeciálneho nastavenia počítača sa ľudia pripoja napríklad do Sociálnej poisťovne či Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tieto dve štátne inštitúcie už dnes bez problémov zobrazia saldokonto živnostníka a elektronické konto poistenca. V nich si môže živnostník skontrolovať zaplatené odvody. O niečo podobné by sa malo snažiť aj hlavné mesto, ak v budúcnosti plánuje naplno rozbehnúť elektronickú komunikáciu s občanmi.

"Momentálne pripravujeme jedno vylepšenie fungovania tejto elektronickej služby – stránka si momentálne vyžaduje priloženie listu vlastníctva. Na odstránení toho, aby to bola povinná príloha, sa už pracuje, a v najbližších dňoch sa zmena objaví v živom systéme. Systém, ktorý funguje tento rok prvýkrát, sa snažíme vylepšovať k spokojnosti občanov,“ uzavrela Skokanová.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností museli ľudia podať do konca januára. Týka sa to ľudí, ktorí sa v priebehu roka 2016 stali novými vlastníkmi nehnuteľnosti. Za nepriznanie dane hrozí pokuta od 5 eur do 3-tisíc eur. Po podaní samotnú výšku dane vypočíta mesto. Koľko konkrétne treba zaplatiť, sa nový majiteľ nehnuteľnosti dozvie zo šeku poslaného na jeho adresu trvalého pobytu. Mesto Bratislava upozorňuje, že pri bytoch prišlo k 30-percentnému zvýšeniu dane z nehnuteľností, a ak minulý rok zaplatil majiteľ priemerného bytu 26,6 eura za rok, po novom zaplatí 34,6 eura. Rovnako o 30 percent sa zvýšila sadzba dane za dom. V tomto prípade ak v minulom roku majiteľ priemerného domu zaplatil 66 eur za rok, po novom zaplatí 86 eur za rok. Pri stavebnom pozemku nastal nárast o 150 percent.