Podnikateľ sa sporí pre nechcený úver

Podnikateľ svoj príbeh porozprával denníku Pravda. Banka potvrdila, že ide o autentický prípad, ale pochybenie zo svojej strany odmietla. Podnikateľ pred časom vložil v banke do podielových fondov 60-tisíc eur. "Peniaze som uložil v roku 2010. V roku 2013 som ich potreboval na vykrytie výdavkov súvisiacich s podnikaním. Prišiel som teda do pobočky v Spišskej Novej Vsi, kde mi moja osobná poradkyňa navrhla zobratie hypotéky vo výške 60-tisíc eur. Vôbec ma pritom neinformovala o tom, že približne rovnakú sumu mám uloženú aj v podielových fondoch, a ja som na túto skutočnosť zabudol v záplave iných povinností,“ opisuje podnikateľ Robert z východného Slovenska. Tomu nakoniec po preskúmaní bonity Slovenská sporiteľňa zamietla poskytnutie hypotekárneho ú­veru.

"Finančné prostriedky som nutne potreboval na zaplatenie nájmu, lízingu, odvodov do Sociálnej poisťovne a kontokorentného úveru v inej banke. Moja osobná poradkyňa nakoniec v marci 2013 sprostred­kovala v banke spotrebný úver vo výške 11-tisíc eur. Stále som pritom nevedel o tom, že všetky svoje záväzky bez problémov môžem vyplatiť z peňazí uložených v podielových fondoch,“ dodal Robert. Ten sa o tom, že v podielových fondoch má uložených 62-tisíc eur, dozvedel až v júni 2013. "Na otázku: Prečo ma o tom neinformovali skôr, poradkyňa odpovedala, že nevedela, že to neviem,“ dodal Robert. Ten okamžite vyčerpal svoje peniaze a aj naďalej ostal klientom banky a ponechal si aj spotrebný úver s tým, že po roku bude môcť na základe úverovej histórie čerpať vyššiu sumu. "No po roku mi napriek dodržaniu všetkých podmienok bolo oznámené, že vyšší úver čerpať nemôžem a najlepšie bude, ak si nájdem inú banku,“ uzavrel Robert.

Finančný dom sa bráni tým, že pri poskytovaní úveru musia preveriť bonitu každého klienta a hlavne jeho schopnosť splácať požičané peniaze. "Pozerá sa napríklad, aký má príjem, výdavky na domácnosť, vzdelanie, ako spláca svoje prípadné ďalšie záväzky, či nie sú evidované omeškania zo splácania iných úverov a podobne. Majetkové pomery klienta sme povinní skúmať, ak priamo súvisia s poskytnutím úveru, napríklad so zabezpečením,“ reagoval Lukáš Havlík z komunikačného oddelenia Slovenskej sporiteľne. Podnikateľ banke nevyčíta neposkytnutie úveru, ale neskoré informovanie o peniazoch uložených v podielových fondoch. "Myslím si, že v dôsledku porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku ma Slovenská sporiteľňa v priebehu rokov 2010 až 2013 uviedla do omylov a znemožnila mi finančný rozvoj firmy. Škoda v tom čase predstavovala sumu 350-tisíc eur. Navyše pre neinformovanie o mojich finančných prostriedkoch som sa musel zadlžiť a predal som aj garáž, byt a auto. Celková spôsobená škoda sa vyšplhala na 700-tisíc eur,“ tvrdí Robert.

Slovenská sporiteľňa tvrdí, že klient si zvolil osobné preberanie výpisov v pobočke banky namiesto poštového doručovania na adresu trvalého bydliska. "Ročné výpisy za roky 2010 až 2012 boli riadne vygenerované a pripravené na odovzdanie. Tvrdenie, že Slovenská sporiteľňa či Asset Management Slovenskej sporiteľne zabudli klientovi výpisy z jeho investície zasielať, je teda nepravdivé,“ reagoval Havlík. Slovenská sporiteľňa zároveň upozorňuje, že klient si o výpis môže požiadať kedykoľvek a v ktorejkoľvek pobočke banky.

Klient sa bráni, že podľa všeobecných obchodných podmienok Slovenskej sporiteľne mal výpisy dostávať automaticky, bez toho aby ich žiadal. Slovenská sporiteľňa má na to presne opačný názor a tvrdí, že všetky spoje zmluvné záväzky splnila pripravením výpisov priamo v pobočke a klient si mal požiadať o ich vydanie. "Sme presvedčení, že sme postupovali podľa profesionálnych štandardov a klientovi sme poskytli služby s odbornou starostlivosťou. Ani Národná banka Slovenska nezistila pri prešetrení tohto prípadu žiadne porušenie právnych predpisov zo strany Slovenskej sporiteľne,“ uzavrel Havlík. Konečné rozhodnutie o tom, kto má alebo nemá v tomto spore pravdu, bude zrejme na súdoch, na ktoré sa podnikateľ chce obrátiť.