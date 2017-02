Burianovi sa nepáči väčšia možnosť výberu peňazí z II. piliera

V parlamentnej rozprave k návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení upozornil na to, že na takýto návrh môžu doplatiť sporitelia s podpriemerným príjmom, ktorí si nebudú môcť vybrať peniaze z druhého piliera a budú si musieť povinne kúpiť doživotný dôchodok. Sporitelia s podpriemerným príjmom by tak podľa Buriana zaplatili celé náklady na vyplácanie penzií z druhého piliera. "Na úkor jednej skupiny poškodíme druhú skupinu, ktorá by v druhom pilieri ani nemala byť,“ povedal.

Ako uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, garanciou toho, že štát nebude musieť doplácať na ľudí, ktorí si vyberú všetky úspory z druhého piliera a potom budú odkázaní na pomoc od štátu, je zavedenie podmienky poberania aspoň priemerného starobného dôchodku. V tomto roku má ísť o hranicu 425 eur. „Ak by vládol len Smer a ja by som bol minister, tak takúto novelu nikdy nepredložím,“ zdôraznil Richter. Podľa neho navrhovaná novela predstavuje kompromis, ktorý zohľadňuje názory koaličných partnerov Smeru. Za návrhom novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení stojí podpredseda strany Most-Híd a štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Ivan Švejna.

Možnosť výberu aspoň časti nasporenej sumy majú dostať tí sporitelia, ktorých súčet súm všetkých poberaných dôchodkov vrátane doživotného dôchodku z druhého piliera bude vyšší ako je priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého penzijného piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004. V súčasnosti ide o sumu 425 eur. V nasledujúcich troch rokoch sa má vďaka novele zákona rozšíriť možnosť výberu formy vyplácania dôchodkových úspor približne 6,5 tisíca sporiteľom.