Stredoslovenská energetika: Nechápeme politikov, príjmy nám mali klesnúť

Podľa pološtátnej distribučnej spoločnosti jej výnosy z regulovaných činností, teda príjem od všetkých konečných zákazníkov pripojených do distribučnej sústavy, mal v tomto roku podľa pôvodného cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví klesnúť z minuloročných 178,5 milióna eur na 173 milióna eur.

Po dodatočnom cenovom rozhodnutí z minulého týždňa sa jej príjmy majú znížiť na 170,2 milióna eur. "Na základe zmeny cenového rozhodnutia regulačného úradu ex offo došlo k dodatočnému zníženiu distribučnej marže na tento rok. To sa môže negatívne prejaviť na investíciách do rozvoja a kvality distribučnej sústavy, jej bezpečnosti a spoľahlivosti,“ zdôraznila stredoslovenská distribučka.

Firma je presvedčená, že akékoľvek medializované informácie o cielenom zvyšovaní distribučných cien sú nepravdivé. „Pôvodné cenové rozhodnutie ÚRSO predstavovalo najnižšiu distribučnú maržu za predchádzajúce obdobia,“ podotkli stredoslovenskí energetici.

Podľa dostupných údajov podnik SSE – Distribúcia mal dokonca vyššie príjmy v rokoch, keď ho kontrolovala francúzska spoločnosť Électricité de France. V roku 2014 vykázala firma výnosy v objeme 178,7 milióna eur, rok predtým 177,4 milióna eur a pred piatimi rokmi 177,2 milióna eur.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia je distribučná energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja, kam distribuuje elektrickú energiu pre takmer 740 tisíc zákazníkov, tak pre podnikateľov ako aj pre domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje služby súvisiace s prevádzkou distribučných sietí. Jediným akcionárom spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia je Stredoslovenská energetika. Jej akcionármi sú Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré ovláda 51-percentný podiel a spoločnosť EP Energy, ktorá drží 49-percentný podiel. Firma EP Energy patrí do portfólia česko-slovenskej energetickej skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH).