Fajčiari vykúpili značkové cigarety

02.02.2017 11:31

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom januára, súčasná koalícia by v parlamente získala 73 mandátov. Najviac kresiel v Národnej rade SR by získala strana Smer, a to 46, volilo by ju 27,9 percenta opýtaných. V porovnaní s decembrovým prieskumom si Smer polepšil o 4,6 percentuálneho bodu.