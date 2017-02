Zrušenie roamingových poplatkov má háčik

Európska únia počas tohto týždňa urobila ďalší krok k úplnému zrušeniu roamingových cien jednotlivých operátorov. Drahšie používanie mobilného telefónu v zahraničí v rámci členských štátov únie bude minulosťou od 15. júna 2017. Nové opatrenie však môže mať dosah na príjmy operátorov a ceny iných služieb.

Európska únia dosiahla dohodu o veľkoobchodných cenách roamingu. Ide o roamingové poplatky, ktoré si medzi sebou budú operátori účtovať aj napriek tomu, že zákazníci už príplatky za používanie mobilného telefónu v zahraničí platiť nebudú. Novú dohodu však ešte musia formálne potvrdiť členské štáty a európsky parlament.

Od 15. júna tohto roku začnú platiť veľkoobchodné ceny medzi operátormi vo výške 0,032 eura za minútu hovoru a 0,01 eura za odoslanú SMS. Mobilní operátori však vidia budúcnosť v spotrebe dát. Pre jeden gigabajt dát začne v rovnaký deň platiť hranica 7,7 eura. Tá sa bude následne počas piatich rokov znižovať. V januári 2018 klesne na 6 eur. O rok neskôr dosiahne 4,5 eura a v januári 2020 si operátori budú účtovať 3,5 eura za jeden prenesený gigabajt dát. V január 2021 cena klesne na 3 eurá a finálna podoba poplatku nastane začiatkom roka 2022 vo výške 2,5 eura za jeden gigabajt.

"Toto bol posledný kúsok skladačky. Od 15. júna budú Európania môcť cestovať v rámci EÚ bez dodatočných roamingových poplatkov. Zároveň sme zabezpečili, že operátori môžu pokračovať v konkurenčnom boji o poskytnutie čo najatraktívnejšej ponuky na ich domácich trhoch,“ povedal podpredseda komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip.

Zníženie poplatkov bude pre slovenských operátorov výhodné. Napriek tomu však prídu o časť peňazí, ktoré budú platiť zahraničným operátorom za využívanie ich sietí slovenskými zákazníkmi. Na druhej strane zo zahraničných návštevníkov nezískajú rovnaký objem peňazí, pretože Slovensko patrí k štátom EÚ s negatívnou bilanciou roamingových hovorov. To znamená, že viac Slovákov používa mobil v zahraničí ako zahraničných návštevníkov na Slovensku.

Výpadok príjmov tak operátori môžu vykrývať zvyšovaním cien iných služieb. Spoločnosť Orange sa k svojim plánom po zrušení roamingových poplatkov pre koncových zákazníkov odmietla vyjadriť. Telekom prostredníctvom svojho hovorcu Michala Korca odkázal, že bude postupovať v zmysle nariadenia a detailné podmienky uvedie pri štarte novej vlny regulácie roamingu. Najmladší operátor 4ka tvrdí, že ceny pre svojich zákazníkov nezmení. Spoločnosť O2 na otázky denníka Pravda do uzávierky neodpovedala.

Netajíme sa nie zanedbateľným dopadom na naše náklady, kedy pri takto nastavených veľkoobchodných cenách to znamená poskytovanie ceny výrazne pod skutočnými nákladmi. Tereza Molnár, hovorkyňa spoločnosti O2

Bezplatné roamingové volania môžu však viesť k dlhodobému špekulatívnemu používaniu služieb zahraničných operátorov. Pôvodne sa počítalo s časovým obmedzením bezplatného roamingu na 30 po sebe idúcich dní a maximálne 90 dní do roka. Dané opatrenie sa stretlo s veľkou vlnou nevôle.

Pod jej tlakom predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po niekoľkých dňoch nariadil materiál stiahnuť a prepracovať. „Museli sme tam zabudovať určité poistky. Tých 90 dní bol len pokus, bol to len návrh. Ale bola to zároveň snaha, ako sa vyhnúť zneužívaniu systému,“ vysvetľoval napokon Ansip. Pripomenul, že priemerná cesta občana EÚ do inej úniovej krajiny trvá 12 dní, a tak sa pobyty nad 90 dní reálne týkajú len veľmi malého percenta zákazníkov.

Podľa návrhu prijatého v decembri minulého roka opatrenia proti zneužívaniu nebudú presne stanovené. Ak mobilný operátor usúdi, že konkrétny zákazník zneužíva systém bezplatného roamingu, bude ho môcť sankcionovať. Predtým ho však bude musieť upozorniť. Ak zákazník aj napriek tomu bude nadmerne používať svoju domácu SIM kartu v roamingu, môže mu operátor navyše k štandardnej cene účtovať maximálne 4 centy za minútu hovoru, 1 cent za poslanú SMS a 0,85 centu za prenesený megabajt dát.

Naposledy klesli ceny roamingu v únii v apríli minulého roka, odkedy platí príplatok v maximálnej výške 5 centov za minútu hovoru, 2 centy za odoslanú SMS a 5 centov za megabajt prenesených dát. Mobilní operátori však v rámci svojich balíčkov poskytujú svojim zákazníkom v mnohých prípadoch výhodnejšie ceny.