Pokémoni dobyli planétu. Závidieť môže aj Hollywood

Nintendo a Niantec sú si, samozrejme, vedomí tohto úspechu a „lovci“ pokémonov sa tak môžu tešiť na nové príšerky už na sv. Valentína a ďalšie zrejme na Veľkú noc.

Hra Pokémon Go je zadarmo a bez reklám. Dá sa hrať na všetkých smartfónoch. Na rozdiel od bežných počítačových hier však nefunguje sedením pred obrazovkou, ale núti hráča vyjsť von do reálneho sveta. Tam, prostredníctvom aplikácie na telefóne, je možné pokémonov uloviť. Pokémon Go je vlastne prvá masovo rozšírená hra postavená na rozšírenej realite (augmented reality). Preto je aj vnímaná kontroverzne. Na letiskách žiadnych pokémonov nenájdete. Čína ju vníma ako ohrozenie vnútornej bezpečnosti.

Pokémon Go sa však dá hrať po celej planéte. Od Spojených arabských emirátov až po Aljašku. Tento fakt a globálny platobný systém cez spoločnosti Visa, Mastercard, Paypal alebo Bitcoin umožnili populárnej hre dostať sa všade. A do každej peňaženky. A stať sa najlepšie zarábajúcou hrou v histórii.

I keď hra samotná je bezplatná, hráči si môžu za reálne peniaze dokúpiť čokoľvek, čo im v hraní pomôže. Odtiaľ plynú príjmy pre vydavateľov a vlastníkov licencií na celú ságu japonskej Pokémon mangy a anime, ktorá siaha až do roku 1996. Ďalšie príjmy majú Nintendo a Niantic od ďalších veľkých firiem, ako je napríklad celosvetový reťazec kaviarní Starbucks, ktorý okrem tradičnej ponuky umožňuje aj odchytenie virtuálneho Poké-potešenia.

O fenomenálnom úspechu hry Pokémon Go a jej variácií hovoria samotné hospodárske výsledky spoločnosti Nintendo. Jej zisk za tretí štvrťrok vzrástol medziročne o dvojnásobok na 65 miliárd jenov (533 miliónov eur). V Japonsku sa finančný rok uzatvára na konci marca a tak na jar bude zaujímavé porovnať si výsledky s rovnakým obdobím minulého roka, kedy ešte hra Pokémon Go neinfikovala celú Zem. Samotná firma Nintendo však podľa agentúry Reuters zvýšila odhad čistého zisku pre celý finančný rok na 90 miliárd jenov (zhruba 800 miliónov eur) z predpokladaných 50 miliárd jenov. Zisk by tak mal byť viac ako 5-násobný v porovnaní s predchádzajú­cim rokom.

Na porovnanie, druhou najpredávanejšou hrou na mobiloch je Clash Royal, ktorá firme SuperCell vyniesla približne 600 miliónov eur. Najpredávanejšou hrou pre Playstation 4 je Uncharted 4. Za tú spoločnosť Sony z digitálneho predaja utŕžila 56 miliónov dolárov. A v histórii najlepšie zarábajúci film je Avatar, ktorý vyniesol 2,8 miliardy dolárov. V úrovni tržieb nad miliardu dolárov je však len 28 filmov a vo všetkých prípadoch ide o vysokorozpočtové filmy s vysokými nákladmi na produkciu. Preto aj porovnanie s napohľad jednoduchou hrou Pokémon Go, môže byť trochu zavádzajúce. Tržby sú k tomu uvádzané od premiéry daného titulu, teda nie za rovnaké obdobie ako hra Pokémon Go.

Nintendo sa však chce zviezť na vlne úspechu pokémonov a aj preto už v marci uvedie na trh novú hernú konzolu Switch. Má to byť hybridný prístroj, ktorý bude možné používať nielen ako tradičnú stacionárnu hernú konzolu pripojenú k televízoru, ale aj ako prenosné zariadenie na hranie mimo domova.