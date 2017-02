Tokio kurizuje Trumpovi s plánom obrích investícií v USA

Plán počíta s investíciami do projektov v infraštruktúre, napríklad do vysokorýchlostnej železničnej dopravy alebo kybernetickej bezpečnosti. Zverejnený by mal byť 10. februára počas návštevy japonského premiéra Šinzóa Abeho vo Washingtone.

Plán podľa zdrojov predpokladá, že Japonsko počas desiatich rokov investuje 17 biliónov jenov (139 miliárd eur) z verejných aj súkromných zdrojov. Investície by mali zahŕňať spoluprácu pri rozvoji vysokorýchlostných železníc na severovýchode USA a v štátoch Texas a Kalifornia.

Plán zahŕňa aj spoluprácu pri investíciách do svetovej infraštruktúry, spoločný vývoj robotov a umelej inteligencie či spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vesmírneho výskumu.

Japonská vláda by podľa zdrojov mohla na financovanie časti plánu využiť svoje devízové ​​rezervy. Japonské médiá uviedli, že plán by mohol zahŕňať aj financie od veľkých japonských bánk a finančných inštitúcií spojených s vládou.