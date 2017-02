Stredoslovenská energetika ponúka politikom odborný seminár

Ako informovala distribučná spoločnosť, na seminári by vysvetlila politikom zásady podnikania v regulovaných odvetviach, zverejnila by dostupné údaje firmy, jej ekonomické parametre, ako aj slovenskú a európsku legislatívu, ktorou sa regulované podniky musia riadiť. "Očakávame, že vďaka tomuto kroku by mohlo skončiť traumatizovanie spoločnosti predstaviteľmi politických strán, ktorí vystupujú bez základných znalosti fungovania regulovaných podnikov,“ uviedla firma.

Podľa stredoslovenských energetikov, ak by platili predstavy strany SaS, že majetok spoločnosti je odpísaný, domácnosti a podniky na strednom Slovensku by nemohli fungovať a mať zabezpečenú elektrickú energiu. „Staráme sa o takmer 34 tisíc kilometrov vedení a približne deväť tisíc rozvodní a trafostaníc. Každoročne musíme do modernizácie a údržby siete, či nových pripojení investovať desiatky miliónov eur,“ reagoval distribučný podnik s tým, že od svojho vzniku nerealizoval žiadne účtovné precenenie majetku, čo majú dokazovať zverejnené výročné správy.

Stredoslovenskí energetici tvrdia, že minulý rok uskutočnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v ich podniku rozsiahlu kontrolu pre stanovenie hodnoty majetku na účely regulácie, ktorá je nižšia ako účtovná hodnota majetku firmy. „Na kontrole museli spolupracovať desiatky ľudí a spolu so zamestnancami ÚRSO prešli stovky tisíc položiek vrátane hĺbkovej kontroly v teréne. Na jej základe bola úradom stanovená hodnota regulovaného majetku, podobne ako pri poslednej rozsiahlej kontrole v roku 2006. V rámci tejto kategórie nevstupujú do výpočtov položky ako marketing, odmena manažmentu, či poradenské služby,“ spresnila spoločnosť.

Spoločnosť SSE-D však víta návrh na zmenu prístupu k stanoveniu regulovaných výnosov na parametre platné v minulom roku, po ktorom volajú niektoré politické strany. „Pre samotnú spoločnosť by to znamenalo možnosť navýšenia regulovaných výnosov približne o osem miliónov eur oproti tomu, ako boli plánované pre tento rok,“ konštatovala stredoslovenská distribučná spoločnosť.