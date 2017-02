UniCredit vydá nové akcie, s odborármi sa dohodli na prepúšťaní

Zástupca štátu sa vzdal svojej funkcie až do vyšetrenia možného pochybenia pri prijímaní cenového návrhu Východoslovenskej distribučnej.

Voľby do vyšších územných celkov ľudia vnímajú tak, ako keby bol predseda kraja od nich viac vzdialený, tvrdí to podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd).

05.02.2017 13:10

Rusko sa nezapojí do recipročného procesu so Západom, v rámci ktorého by mali byť postupne rušené sankcie spojené s otázkou Ukrajiny, vysvetlil Sergej Lavrov.