Neziskovky získali vlani z 2% dane viac ako 60 miliónov eur

Ministerstvo financií tento rast pripisuje aj stabilizácii 2 % dane cez podpísané memorandum o stabilite a transparentnosti daňového financovania mimovládnych organizácií. Firmy a podnikatelia podporili zo svojich daní neziskovky sumou 34,6 mil. eur, fyzické osoby čiastkou 27 mil. eur.

Ako dodáva finančná správa, spomínaný balík si rozdelí spolu 13 293 neziskových organizácií a nadácií. Finančná správa zároveň po prvýkrát počas januára rozoslala organizáciám aj oznámenia o menách darcov, ktorí súhlasili so zverejnením svojich údajov. „Rozoslaných bolo zhruba 12 500 listov, pričom daňovníci, ktorých mená sme neziskovkám oznámili, museli vo vyhlásení súhlasiť so zverejnením svojho mena zaškrtnutím príslušného políčka,“ uvádza finančná správa.

Podmienky fungovania tretieho sektora by sa však z hľadiska financovania a daní mohli v budúcnosti opäť zlepšiť. Minister financií Peter Kažimír totiž v uplynulom týždni na rokovaní so zástupcami neziskoviek otvorili aj debatu o zdaňovaní, resp. nezdaňovaní jednotlivých príjmov daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na účely podnikania. Ide najmä o príjmy z majetku, nájomného, reklamy, a inej zárobkovej činnosti s cieľom podporiť niektoré činnosti neziskových organizácií. O tejto téme by mali začať odborné konzultácie.

Minister so zástupcami tretieho sektora preberal aj aktuálnu situáciu okolo spustenia charitatívnej lotérie. „Minister financií a signatári memoranda sa dohodli na začatí vzájomných konzultácií ohľadom nájdenia mechanizmu na jej spustenie v prostredí Slovenskej republiky,“ konštatoval rezort financií.