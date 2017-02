Slováci i Česi sa priblížia k výkonnosti eurozóny

České ministerstvo financií počíta tento rok s rastom českého hrubého domáceho produktu na obyvateľa v pomere k eurozóne na 84 percent z tohtoročných odhadovaných 83 percent. V roku 2018 by mal pomer stúpnuť na 85 percent. Slovensko podľa údajov v predikcii českých ekonómov tento rok svoju úroveň zvýši na 76 percent a budúci rok na 78 percent priemeru 19 krajín eurozóny.

Česko tak bude lídrom spomedzi krajín V4 + Slovinska. Slovensko bude na treťom mieste, ale malo by sa postupne doťahovať bližšie k úrovni Slovinska na druhej priečke.

Cenová hladina v Česku sa v roku 2015 podľa dokumentu zvýšila na 63 percent priemeru 19 krajín eurozóny. „V nasledujúcich rokoch by mala komparatívnu cenová hladina HDP v Česku postupne vzrásť až na úroveň 66 percent v roku 2018, čo bude aj naďalej napomáhať konkurencieschop­nosti českej ekonomiky,“ uviedol úrad. Na Slovensku v roku 2015 bola cenová hladina na úrovni 65 percent, až do roku 2018 by sa mala udržiavať na úrovni 64 percent.

Ekonomická úroveň krajín sa porovnáva na základe bežnej parity kúpnej sily. To je pomer medzi menami, ktorý vyjadruje schopnosť zakúpiť rovnaký súbor tovarov alebo služieb v oboch krajinách. Index cenovej hladiny je podiel menového kurzu a parity kúpnej sily medzi menami.