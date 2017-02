Koniec DVD stiahol Hollywood do straty

Ľudia dávajú prednosť sledovaniu filmov cez streaming prostredníctvom internetu. Autor: INFOGRAFIKA: GRAPHIC NEWS/PRAVDA, M.B.

Radšej mesačne zaplatia niekoľko eur firmám ako HBO, Netflix, Amazon Prime, iTunes alebo Hulu, než by si film kúpili vo fyzickom formáte. Tým výrazne klesá aj predaj DVD a Blu-ray prehrávačov.

Japonská spoločnosť Panasonic kedysi vyrábala DVD prehrávače v Krompachoch. Už v roku 2015 však fabriku zavrela. Ďalšia japonská spoločnosť Sony vyrábala televízne obrazovky v Nitre. Fabriku predala taiwanskej firme Foxconn.

Sony najnovšie priznala, že musela odpísať zo svojich hospodárskych výsledkov jednu miliardu dolárov. „Streaming filmov je veľký problém pre všetky hollywoodske filmové štúdiá,“ povedal pre denník Financial Times David Hancock z analytickej spoločnosti IHS Markit.

Sony je majiteľom spoločnosti Columbia Pictures. Doteraz profitovala z predaja DVD a Blu-ray diskov. Svoju produkciu samozrejme predáva aj pre HBO a Netflix a ďalšie „internetové“ firmy, no zisková marža z digitálneho predaja je podstatne nižšia.

Nová situácia sa netýka len Sony, ale celej veľkej hollywoodskej šestky, do ktorej patrí Warner Bros, Walt Disney Studios, Fox Entertainment Group, Universal a Paramount.

Týmto filmovým štúdiám sťažujú situáciu noví hráči na poli filmovej zábavy. Nielen HBO či Netflix, ale aj Amazon tlačí miliardy dolárov do vlastnej filmovej a seriálovej tvorby. Azda najznámejšie sú seriály Hra o tróny od HBO, Dom z kariet (House of cards) od Netflixu alebo nový seriál na Amazon Prime zvaný The Grand Tour.

Moderuje ho známa trojica z Top Gear pôvodne z britskej BBC a Jeremy Clarkson je údajne najlepšie platenou televíznou postavou na svete s ročným príjmom 10 miliónov dolárov. Amazon Prime pritom nie je možné naladiť na bežnej televízii ako BBC. Dá sa pozerať len cez internetové pripojenie.

V máji sa budú tradične udeľovať ocenenia BAFTA. Oproti uplynulým rokom sa tam stretnú konkurenti z rôznych ďalších filmových a televíznych spoločností. Všetky sa však zhodujú v jednom. Majú nedostatok talentovaných pracovníkov. Režisérov, hercov, producentov, animátorov, maskérov, scenáristov.

Takisto je celkom možné, že rok 2016 bol pre Hollywood trochu nepodarený. Niektoré filmy z hľadiska tržieb nenaplnili očakávania a niektoré ďalšie sa dostanú do kín a na internet až v tomto roku.