NDS pripravuje rozšírenie Starej seneckej na štyri pruhy

Cestný úsek v dĺžke 13,8 kilometra sa má rozšíriť na štyri jazdné pruhy. Ako NDS v pondelok informovala, komplexnú investorskú prípravu rozšírenia starej seneckej cesty si od nej vyžiadal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most – Híd).

„Spolu s výstavbou bratislavského obchvatu D4 bude rozšírenie starej seneckej cesty súčasťou komplexného riešenia dopravnej situácie v bratislavskom regióne,“ uviedla hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková. „Rozšírenie cesty I/61 navrhnuté v štvorpruhovom riešení od Vajnôr až po Senec by malo zabezpečiť komfortnejšiu obsluhu priľahlého územia, respektíve nahradiť súbežné cesty popri D1,“ dodala.

Správu a výstavbu ciest prvej triedy má v kompetencii Slovenská správa ciest (SSC), NDS zodpovedá za diaľnice a rýchlostné cesty. „Plánované rozšírenie seneckej cesty I/61 je veľký projekt po technickej ako aj finančnej stránke. Ministerstvo dopravy analyzuje možnosti efektívneho zlúčenia NDS a SSC. NDS má s projektmi tohto rozsahu väčšie skúsenosti ako SSC a v snahe čo najviac zdynamizovať prípravu tohto projektu poveril minister dopravy NDS, aby sa týmto projektom zaoberala,“ zdôvodnila rozhodnutie hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. Akonáhle NDS vypracuje potrebné štúdie, bude podľa rezortu možné zverejniť aj predpokladanú hodnotu tohto projektu.

Minister dopravy zároveň požiadal NDS zabezpečiť komplexnú investorskú prípravu výstavby obchvatu Komárna na ceste I/64 a obchvatu Krupiny na ceste I/66. „Obchvat Komárna sa má realizovať v štvorpruhovom usporiadaní s dĺžkou 7,2 km, obchvat Krupiny v dvojpruhovom variante bude merať 11,03 km,“ priblížila Žgravčáková. Obchvat Komárna sa má napojiť na nový most, ktorý sa začal stavať v minulom roku. Obchvat Krupiny bude súčasťou pripravovanej rýchlostnej cesty R3. „Národná diaľničná spoločnosť požiadala Slovenskú správu ciest o delimitáciu podkladov k uvedeným stavbám,“ uzavrela Žgravčáková.

Občianske združenie Triblavina malo výhrady k tomu, že rozšírenie cesty I/61 má na základe poverenia ministra dopravy zabezpečiť NDS, a nie SSC. „Považujeme za neobvyklé, keď štát presúva na NDS činnosti nad rámec kompetencií a podľa stavu vo výstavbe diaľnic aj nad svoje možnosti,“ uviedlo v pondelok združenie. „V prípade Triblaviny, kedy sú všetky zmeny na križovatke a diaľnici D1 realizované v prospech súkromnej spoločnosti, je tento postup zvlášť podozrivý a ponúka sa vysvetlenie, že pre záchranu exkluzívneho napojenia na diaľnicu pre jediného developera štát mení pravidlá,“ dodalo združenie.

OZ Triblavina dlhodobo presadzuje rozšírenie D1 medzi Bratislavou a Trnavou s pôvodne plánovanými súbežnými kolektormi (napájacími komunikáciami), ako aj prestavbu križovatky Triblavina podľa pôvodných plánov a stavebných povolení. Združenie pripomenulo, že rozšírenie cesty I/61 je plánované a sľubované už desiatky rokov. „Malo by byť samozrejmosťou, že umiestňovanie logistických parkov a ďalšia rozvíjajúca sa výstavba v okolitých obciach bude stavebnými úradmi podmienená rozšírením tejto cesty a jej realizácia doplní už v súčasnosti chýbajúcu dopravnú infraštruktúru,“ upozornilo OZ Triblavina.

Výstavba novej infraštruktúry podľa združenia nemôže nahradiť spomínané kolekory, pretože komplexné riešenie dopravy v oblasti južnej strany D1 obsahuje rozšírenú cestu na Senec aj kolektory. „Takto je to zadefinované v platnom územnom pláne Bratislavského samosprávneho kraja a úrad BSK to potvrdil vo viacerých stanoviskách a dokumentoch,“ uviedlo združenie. Zároveň vyzvalo ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka a predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára ako politického garanta rezortu dopravy, aby rozhodovali v súlade so zákonmi a vo verejnom záujme. „Rozhodnutia, ktoré v tejto kauze zatiaľ urobili, hovoria o opaku,“ dodali aktivisti OZ Triblavina.