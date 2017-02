Vyššie platy a viac práce nabádajú ľudí k míňaniu

V aktuálnej makroprognóze, ktorú zverejnil včera Inštitút finančnej politiky pri rezorte financií, sa uvádza, že aj vďaka lepšej spotrebe domácností porastie slovenská ekonomika v tomto roku o 3,3 percenta. „V budúcom roku ekonomika zrýchli tempo rastu v dôsledku investícií v automobilovom priemysle na štyri percentá. Tento vývoj bude sprevádzaný pokračujúcim dynamickým rastom reálnych miezd aj zamestnanosti,“ uviedol inštitút v novej makroprognóze. Na jej základe rezort onedlho zverejní odhad výberu daní, ktorý môže pohnúť výdavkovými prioritami vlády. Kým budú rásť mzdy aj zamestnanosť, je tu ďalší priestor aj na rast spotrebiteľského dopytu.

„Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom, hoci v úvode roka predsa len zaznamenala mierne zhoršenie aj pod vplyvom rastúcich inflačných očakávaní. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce, ako je rastúca zamestnanosť aj mzdy. Spotrebu domácností by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v tomto roku,“ tvrdí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Rekordný rok na trhu práce

Ministerstvo financií očakáva, že na trhu práce v tomto roku pribudne 42-tisíc nových pracovných miest. Ekonómovia hovoria nielen o rekordnom náraste pracovných príležitostí, ale zároveň aj o zdvíhaní platov. Rok 2017 prináša rast miezd pre úradníkov, učiteľov, ale aj zamestnancov v súkromnom sektore. Národná banka Slovenska (NBS) je v odhadoch zamestnanosti však o čosi opatrnejšia ako vládni analytici. Silný tohtoročný hospodársky rast by mal podľa NBS vytvoriť v tomto roku 30-tisíc nových pracovných miest. Do troch rokov by sa trh práce však mal posilniť o 120-tisíc nových pozícií, najmä v službách a obchode. Celkovo za rok (od decembra 2015 do decembra 2016) ubudlo z evidencie 58-tisíc nezamestnaných, čo je úbytok porovnateľný s predkrízovými rokmi 2005 – 2007 a najsilnejší v pokrízovom období.

Tento rok by Slovensko mohlo dosiahnuť historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti. Nezamestnanosť by mala podľa odhadov rezortu financií klesnúť k hranici 8,4 percenta. Na porovnanie, v predkrízovom roku 2008 bola miera nezamestnanosti na Slovensku na úrovni 8,7 percenta. Na trhu práce by sa mohla miera nezamestnanosti znížiť k hranici 7,3 percenta koncom roku 2019. „Viac zamestnaných ľudí znamená väčšie zisky pre obchodníkov, pretože si zamestnaní v obchode môžu dovoliť minúť viac ako nezamestnaní. Rovnako sledujeme trend rastu platov, čo nákupy iba podporí,“ povedal ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

Priemerná nominálna mzda v hospodárstve vzrastie v tomto roku o 3,5 percenta a dosiahne úroveň 942 eur. „Rast miezd bude vysoký vo všetkých sektoroch s výnimkou trhových služieb, ktoré budú mierne zaostávať, podobne ako v uplynulých rokoch. V ďalšom období bude mzda postupne zrýchľovať až k piatim percentám v roku 2020. V roku 2017 porastú reálne mzdy o 2,4 percenta a v ďalších rokoch bude ich rast postupne akcelerovať smerom k trom percentám,“ tvrdí rezort financií. Rast cien, teda inflácia, už v tomto roku nebude v negatívnych číslach, pretože ceny narastú priemerne o 1,1 percenta. Vyššia cena ropy sa premietne do cien pohonných látok a sekundárne aj do cien potravín a služieb. Regulované ceny budú mať na infláciu stále mierne tlmiaci vplyv.

Jaguar mení štatistiky

Hlavnou hnacou silou zamestnanosti je odvetvie automobilového priemyslu, ktoré poskytuje pracovné pozície vo vlastných závodoch alebo u jeho subdodávateľov. Viac práce by mala priniesť aj nová automobilka Jaguar Land Rover, ktorá vybuduje nový závod pri Nitre. Podľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu by malo v závode pracovať na začiatku prevádzky 1¤300 pracovníkov. Po zabehnutí výroby má na výrobe a montáži pracovať 2-tisíc až 4-tisíc ľudí do roku 2020 v dvoj-, troj- až štvorzmennej prevádzke. Ďalších až do štyritisíc ľudí by mohlo získať prácu v subdodávateľskom priemysle.

Analytici však upozorňujú na skutočnosť, že na Slovensku síce stúpa počet novovytvorených pracovných miest, no chýbajú kvalifikovaní ľudia. Krajina pritom roky zápasí s dlhodobou nezamestnanosťou. Aktuálne firmy prostredníctvom úradov práce ponúkajú ľuďom viac ako 30-tisíc voľných pracovných miest. Niektorí ľudia o ponúkanú prácu nemajú záujem buď pre nízke platy, alebo nespĺňajú vzdelanostné požiadavky firiem.

Problémový Trump a brexit

Vládni analytici v rámci makroprognózy poukazujú na riziká, ktoré môžu negatívne ovplyvniť dobre našliapnuté slovenské hospodárstvo. „Negatívnymi rizikami prognózy sú nejasný politický výhľad v Európe (voľby v Holandsku, vo Francúzsku, v Nemecku), tvrdší brexit (vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie) a nástup protekcionizmu vo svetovom obchode,“ tvrdí rezort financií. Protekcionizmus postupne zavádza novozvolený americký prezident Donald Trump. „Nejasnosť najbližších politických krokov nateraz znemožňuje kvantifikovať veľkosť týchto rizík. Riziko tiež predstavuje nestabilita bankového sektora v Taliansku. Naopak, pozitívnym rizikom v externom prostredí je fiškálna expanzia v USA a priskoré opustenie kurzového záväzku Českej národnej banky,“ doplnil rezort financií.