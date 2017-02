Rozšíria cestu zo Senca do Bratislavy

Ministerstvo dopravy poverilo zvýšením kapacity dnes preplnenej cesty Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS). Diaľničiari tak nakoniec namiesto kolektorových pásov, teda zvažovaných pozdĺžnych pásov popri diaľnici, budú rozširovať cestu, ktorá patrí do správy Slovenskej správe ciest (SSC).

„Senecká cesta je najmä v rannej špičke zapchatá. Vodiči tam strávia ráno a večer aj niekoľko desiatok minút. Keď nemusím, radšej do Bratislavy v špičke ani nejazdím,“ povedal Oliver z Ivanky pri Dunaji. Vo večerných hodinách vodiči, ktorí chcú z Bratislavy vyjsť práve na starú cestu smerom na Senec, často stoja v kolónach už v hlavnom meste.

„Úsek pôvodnej cesty I/61 Bratislava – Senec v dĺžke 13,8 kilometra sa má rozšíriť na štyri jazdné pruhy. Komplexnú investorskú prípravu rozšírenia starej seneckej si od nás listom vyžiadal minister dopravy a výstavby. Spolu s výstavbou bratislavského obchvatu D4 bude rozšírenie starej seneckej cesty súčasťou komplexného riešenia dopravnej situácie v bratislavskom regióne,“ informovali diaľničiari vo svojej tlačovej správe. K rozšíreniu dôjde konkrétne medzi bratislavskými Vajnormi a Sencom. Cesta v danom úseku obchádza obce Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo.

„Plánované rozšírenie seneckej cesty I/61 je veľký projekt po technickej, ako aj finančnej stránke. Vzhľadom na skutočnosť, že ministerstvo dopravy analyzuje možnosti efektívneho zlúčenia NDS a SSC ako aj fakt, že NDS má s projektmi tohto rozsahu väčšie skúsenosti ako SSC a v snahe čo najviac zdynamizovať prípravu tohto projektu poveril minister dopravy NDS, aby sa týmto projektom zaoberala,“ povedala hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.

V súčasnosti ešte nie je známe, kedy sa s rozširovaním začne. Rovnako tak štát nepozná ani cenu, ktorú si výstavba ďalších dvoch jazdných pruhov vyžiada. Predpokladaná hodnota projektu bude podľa Duckej známa po tom, čo diaľničiari vypracujú potrebné štúdie.

Rozšírenie seneckej cesty má nahradiť diaľničné kolektory, ktoré mali podľa pôvodného plánu vyrásť vedľa rozšírenej šesťpruhovej diaľnice D1. Po prehodnotení pôvodného plánu však ministerstvo dopravy rozhodlo, že v úseku od Bratislavy po križovatku Blatné pri Senci vyrastie až osempruhová diaľnica. Od Blatného po Trnavu diaľnica bude mať len šesť pruhov. Kolektorové pásy z projektu vypadli.

V súčasnosti prebieha výstavba križovatky Triblavina v tesnej blízkosti hlavného mesta a budúceho križovania diaľnice D1 s nultým obchvatom D4. Križovatka spolu s rozšírením úseku musí byť hotová do roku 2019. Aktuálne diaľničiari budujú aj križovatku Blatné pri Senci. Odborník tvrdí, že kolektory by dopravu v okolí diaľnice nevyriešili. Podľa Ľubomíra Palčáka, šéfa Výskumného ústavu dopravného, by kolektory spôsobili dopravný kolaps. „Netreba stavať nové cesty, ale skapacitniť tie, ktoré tam už sú, a to je stará senecká cesta prvej triedy I/61 a na opačnej strane regionálna cesta druhej triedy II/502 s obchvatmi Svätého Jura a Pezinka,“ povedal Palčák v rozhovore pre denník Pravda.

Diaľničiari majú podľa žiadosti ministra dopravy Arpáda Érseka (Most – Híd) zabezpečiť aj komplexnú investorskú prípravu obchvatu Komárna na ceste prvej triedy I/64 a obchvatu Krupiny, ktorý vytvorí cesta prvej triedy I/66. NDS už požiadala SSC o podklady k daným stavbám.