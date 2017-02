Ceny vody sa tiež vrátia do minulého roku

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) po rozhovore s predsedom vlády Robertom Ficom oznámil, že upraví aj ceny vody na úroveň roku 2016.

„Vedenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dnes (v utorok) predsedovi vlády Robertovi Ficovi oznámilo, že podobne ako v prípade elektrickej energie aj pri vode vydá vyhlášku, ktorá upraví jej ceny na úroveň roku 2016,“ informovala premiérova hovorkyňa Beatrice Szabóová.

Pri platbách za vodu predtým vodárenské spoločnosti neúčtovali stále poplatky, na aké sú ľudia zvyknutí v prípade plynu či elektriny. Kto nič nespotreboval, nemusel nič platiť. Od začiatku tohto roka však vodárenské spoločnosti mohli účtovať zákazníkom stálu platbu za „vodomer“. Stanovili si ju v závislosti od priemeru potrubia. Ak napríklad rodinný dom bol pripojený na potrubie s priemerom do 20 mm, Bratislavská vodárenská by mu naúčtovala ročný poplatok 21,60 eura. Ak by však bol pripojený na potrubie s priemerom do 25 mm, jeho ročná stála platba platba by stúpla až na 324 eur (ďalšie informácie v článku Nový poplatok za vodu.

V tejto súvislosti konal regulačný úrad už skôr a vydal metodické usmernenie, podľa ktorého by sa nemalo stať, že rozdiel v použitom potrubí spôsobí v prípade porovnateľných zákazníkov (napríklad rodinné domy) výrazný rozdiel v cenách.