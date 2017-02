ZMOS chce zastupovať samosprávy pri rokovaniach o energiách

„Chceme mať jasnú odpoveď na otázku, aký finančný dopad budú mať jednotlivé rozhodnutia na rozpočty miest a obcí, to ostatné nás až tak nezaujíma,“ povedal v stredu po skončení rokovania Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách výkonný podpredseda združenia Milan Muška.

Zvýšenie distribučných poplatkov za energie označil za nešťastné. Zároveň pripomenul, že hoci vláda prijala rozhodnutie vrátiť výšku poplatkov za elektrinu a plyn na úroveň minulého roka, a situáciu to upokojilo, neznamená to podľa neho, že sa prestanú hľadať riešenia do budúcna.

Muška zároveň uviedol, že nespochybňuje nezávislosť ÚRSO. „Nezávislosť však neznamená nezodpovednosť a neochotu počúvať názory všetkých účastníkov konania, pretože výsledky rozhodnutia ÚRSO sú výsledkami v rámci správneho konania,“ skonštatoval. Pre ZMOS sú podľa jeho slov dôležité merateľné ukazovatele a všetko ostatné, čo s tým súvisí, teda aj „prípadné návrhy a námety, odporúčania na racionalizáciu v spotrebe energie a na technické opatrenia“. Ako informoval, v tejto súvislosti ZMOS zároveň dalo odporúčania aj mestám a obciam, aby samy aktívne posúdili stav svojich energetických zariadení a v spolupráci s dodávateľmi hľadali riešenia, ktoré povedú k optimalizácii spotreby.

ZMOS plánuje pracovať aj s ďalšími výzvami, ako je napríklad možnosť hľadať nástroje na optimalizáciu spotreby energie. „Je naším záujmom mať prostredníctvom ZMOS-u a predstavenstiev jednotlivých vodárenských spoločností tiež možnosť ovplyvňovať nastavovanie ceny dodávanej vody, ale aj ostatných parametrov, ktoré súvisia s nastavením ceny,“ uviedol podpredseda združenia Muška.

ZMOS by tiež podľa jeho slov očakával návrat k veľmi jednoduchému vyjadreniu ceny energie. „Zaujíma nás, koľko platíme za kubík vody, za kubík plynu a kilowatt elektrickej energie,“ povedal ďalej. Súčasný systém je podľa ZMOSu veľmi neprehľadný, vláde tak odporúča prehodnotiť ho. Predseda združenia Michal Sýkora zároveň dodal, že ZMOS zamestnal externého odborníka z tejto problematiky, aby vedel obhajovať záujmy miest a obcí. „Kladieme dôraz na odbornosť našich postojov,“ povedal.