Sledovanie televízie zdražie

Bezplatným spôsobom cez anténu sa už nedá sledovať Markíza a tiež stanice, ktoré patria do rovnakej mediálnej skupiny. Krátko nato operátor Skylink, ktorý v minulosti tvrdil, že bude poskytovať svoje služby bezplatne, od marca po roku opätovne dvíha svoj servisný poplatok.

Spoločnosť Skylink zdražuje výšku svojho servisného poplatku pri platbách cez SIPO alebo inkasom z účtu z 2,60 eura na 3,60 eura. Pri platbe na 12 mesiacov aktuálny servisný poplatok 39,70 eura od marca stúpne podľa nového cenníka na 55,60 eura. V minulom roku firma zdražila poplatok z 2 na 2,60 eura. Otázku denníka Pravda, či za zdražením stojí aj vystúpenie Markízy z bezplatného DVB-T vysielania, spoločnosť nezodpovedala.

"Zmena servisného poplatku odráža postupné prenášanie nákladov súvisiacich so satelitným prenosom televíznych programov z vysielateľov na našu spoločnosť. To v spojení so stále širšou programovou ponukou a prechodom na HD kvalitu výrazne ovplyvňuje naše hospodárenie,“ uviedlo PR oddelenie firmy M7 Group, ktorá prevádzkuje Skylink.

Ak z bezplatného vysielanie vystúpia aj iné slovenské sledované televízne stanice, diváci nebudú mať inú možnosť, ako využívať platené služby. Spoločnosť Orange napríklad nevylučuje, že vystúpenie samotnej Markízy ovplyvní ceny programových televíznych balíčkov.

"V súvislosti s rastom nákladov na obsah nemôžeme vylúčiť ani túto možnosť, avšak aktuálne to ešte nevieme potvrdiť. Budeme informovať, keď to bude aktuálne,“ povedala Ivica Hricová zo spoločnosti Orange. Na druhej strane však Telekom nad zvyšovaním cien v súvislosti s Markízou a jej vystúpením z DVB-T podľa svojho hovorcu Petra Gálika neuvažuje.

Rovnako sa ceny kvôli Markíze nechystá zvyšovať ani Digi TV. "Neplánujeme zvyšovať ceny našich služieb v súvislosti s odchodom Markízy z terestriálaneho vysielania,“ povedal Roman Vavrík zo spoločnosti Digi Slovakia.

Slovenskí diváci sa navyše musia rozlúčiť s českou stanicou Prima, ktorú má nahradiť nová stanica Prima Plus. Dôvodom na jej vypnutie na území Slovenska sú licenčné podmienky vysielaných programov. Dosiaľ boli dané programy mimo Českej republiky šírené bez súhlasu televízie.

"Nový kanál je šírený prostredníctvom operátorov Skylink, Slovak Telekom so všetkými jeho službami, UPC, Orange, Slovanet a desiatok ďalších menších poskytovateľov retransmisie združených v Asociácii prevádzkovateľov káblových telekomunikácií a v Slovenskej asociácii pre káblové telekomunikácie,“ vymenoval riaditeľ obchodného rozvoja FTV Prima Martin Cepek.

Príjem digitálneho DVB-T vysielania je v súčasnosti bezplatný. Na jeho príjem však diváci potrebujú digitálnu anténu. Towercom, prevádzkovateľ pozemného anténneho vysielania DVB-T, do konca februára ponúka dotáciu na nákup antény pre príjem pozemnej televízie. Každému, kto od 2. januára do konca februára kúpi danú anténu a zaregistruje sa na internetovej stránke prevádzkovateľa, Towercom vráti 10 eur. Ceny základných modelov vnútorných antén pre príjem sa pritom pohybujú práve od 10 eur.

Prijímať digitálne bezplatné DVB-T vysielanie je možné okrem antény aj prostredníctvom satelitu. Bezplatne tak diváci môžu prijímať prostredníctvom antény stanice Jednotka (HD), Dvojka (HD), JOJ, JOJ Plus, Wau, TA3, Barrandov Family, TV8 a TV Lux.

Napríklad stanica Prima Plus patrí už do platenej ponuky. Pri objednaní rozšírenej ponuky programov na 12 mesiacov platí akciová cena 2,99 eura mesačne. Pri príjme signálu cez satelit majú diváci možnosť bezplatne sledovať stanice Jednotka (HD), Dvojka (HD), JOJ, TA3, TV8, TV Lux, ČT 24, Óčko a Šlágr TV.