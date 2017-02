Štát chce posilniť svoje postavenie v energetike

Koaliční partneri by mali na nasledujúcej koaličnej rade rokovať aj napríklad o tom, či má alebo nemá štát posilniť svoje postavenie v Slovenských elektrárňach. Taktiež budú analyzovať ako posilniť postavenie štátu v distribučných spoločnostiach.

Koalícia bude "Počúvame, že tiež uvažujú privatizéri, že by predali svoje podiely, a ak chcú predávať, tak my chceme dať nohu do dverí a využiť tento moment na posilnenie štátu. Je tu záujem, aby bol štát v energetike ešte silnejší,“ konštatoval Fico. Dodal, že koalícia bude budúci týždeň diskutovať aj na tému nového šéfa regulačného úradu, či o zmenách v strategickom a regulačnom zákone.

Podľa predsedu strany SNS Andreja Danka Slovensko potrebuje novú koncepciu energetiky na obdobie desiatich či dvadsiatich rokov. „Nie je možné, že by štát nemal jasno ako v tejto oblasti pokračovať. Musíme naozaj priznať, že tá pozícia štátu v týchto spoločnostiach (energetických – pozn. red.) je často štatistická. Máme mnoho nástrojov, vrátane daňových inštrumentov, ktoré štát môže regulárne používať, aby sme si vytvorili dialóg s investormi, ktorí sa správajú v spoločnostiach nečitateľne,“ uzavrel Danko s tým, že koaliční lídri budú rokovať o tom, či sa štát bude uchádzať o odkúpenie distribučných spoločností.