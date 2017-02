Odborárske spory blokujú rast platov vo Volkswagene

Volkswagen nevie splniť mzdové požiadavky oboch odborových organizácií, a preto sa rozhodol obrátiť na ministerstvo práce. Práve odtiaľ má prísť štátom určený rozhodca, ktorý sa špecializuje na riešenie sporov medzi odborovými organizáciami.

Moderné odbory žiadajú v tomto roku zdvihnutie priemerných platov o 16 percent. OZ Kovo zas požaduje zvýšenie všetkých tarifných tried o 110 eur. Prvý model je výhodnejší pre lepšie zarábajúcich ľudí a druhý zas viac pomôže nastupujúcim zamestnancom s nižšími platmi. "Dobré hospodárske výsledky vytvárajú priestor na 16-percentné zvýšenie platov,“ myslí si šéf Moderných odborov Zoroslav Smolinský. Priemerné platy v automobilke sú bez započítania vrcholového manažmentu na úrovni 1 795 eur v hrubom. V takom prípade by pri 16-percentnom zvýšení platov priemerná mzda stúpla o 287 eur. Zamestnancovi nastupujúcemu za 500 eur v hrubom by 16-percentné zvýšenie miezd prinieslo 80 eur za mesiac. "Práve pre razantnejšie zvyšovanie platov slabšie zarábajúcich zamestnancov požadujeme plošné zvýšenie všetkých tarifných tried o 110 eur,“ uviedol šéf OZ Kovo Emil Machyna.

Pri otázke rastu platov v bratislavskom VW sa do sporu dostali dve odborové združenia. OZ Kovo vedie Emil Machyna.

Vedenie Volkswagenu spor odborov nekomentuje. Vedenie podniku rozbehlo rokovania s oboma odbormi a na požiadavky o razantné zvyšovanie platov reagoval personálny šéf Volkswagenu Slovakia Eric Reuting takto: „Máme vynikajúci tím špičkových odborníkov, s ktorými rátame aj do budúcnosti a cítime za nich zodpovednosť. Chceme im ponúknuť istotu a perspektívu, a to dokážeme len vtedy, ak spoločne nájdeme dlhodobo udržateľné riešenia. Aj v minulosti boli na začiatku kolektívneho vyjednávania postoje podniku a odborovej organizácie odlišné a som presvedčený, že aj tentoraz dospejeme k uspokojivému výsledku pre obe strany,“ povedal.

V minulosti museli ľudia za zvyšovanie platov bojovať aj formou protestných zhromaždení pred bránami automobilky. Pre prosperujúcu firmu je totiž najväčšou hrozbou prerušenie výroby dosiahnuté napríklad zablokovaním vstupných brán podniku. Paradoxne v roku 2017 najviac rast platov zatiaľ ohrozuje spor medzi samotnými odborármi. "OZ Kovo nechce zverejniť počet svojich členov a postaviť sa do pozície menšej odborovej organizácie. Podarilo sa mu tak zabrániť ďalšiemu kolektívnemu rokovaniu a ľudia v podniku začínajú byť z celej situácie poriadne nervózni. Teraz totiž namiesto rokovaní o zvyšovaní platov musíme čakať na rozhodcu z ministerstva práce. Následne on určí, ktoré odbory majú viac členov a majú právo rokovať s vedením podniku o zvyšovaní platov,“ povedal šéf odborov Zoroslav Smolinský. Tieto odbory evidujú okolo 7-tisíc členov. "Nie je pravda, že blokujeme rokovanie. S vedením podniku môžu pokojne rokovať aj dve odborové organizácie. No pán Smolinský nechce, aby sa mu niekto pozeral na prsty, a preto bráni našej účasti na rokovaniach,“ reagoval Machyna. Táto odborová organizácia má mať približne okolo tisíc členov. Podľa zákona má právo rokovať s vedením podniku odborová organizácia združujúca väčší počet zamestnancov.



V minulosti pôsobili v závode len odbory OZ Kovo a šéfoval im Zoroslav Smolinský. Jednotliví šéfovia odborov rôznych domácich fabrík sú spolu združení v OZ Kovo. Vďaka tomuto združeniu majú zamestnanci podnikov šancu rokovať priamo s vládou o rôznych zmenách v Zákonníku práce. Celému OZ Kovo šéfuje Emil Machyna a v tomto združení sa nachádzajú podniky ako Volkswagen Slovakia, PSA Peugeot Citroën Slovakia, Kia Slovakia, U. S. Steel Košice a mnohé ďalšie. Zoroslav Smolinský mal údajne záujem kandidovať na post šéfa OZ Kovo a v prípade úspechu by vo funkcii vystriedal Emila Machynu. K tomuto volebnému súboju nakoniec nedošlo, keďže OZ Kovo poslalo odbory Volkswagenu Slovakia do likvidácie. Dôvodom malo byť vyhodenie odborára Kolomana Kraslana, čo Machyna považuje za porušenie stanov. Kraslan neúspešne kandidoval proti Smolinskému na post odborového predáka vo Volkswagene Slovakia. "Nikto ani pán Smolinský nemôže vyhodiť svojho konkurenta len preto, že má iný názor ako on. Rada odborov trikrát bez úspechu žiadala o zrušenie vylúčenia a nakoniec sme nemali inú možnosť, ako poslať odbory do nútenej správy,“ uviedol Machyna. Smolinský však tvrdí, že vylúčenie Kraslana žiadali samotní členovia odborov a on musí v prvom rade rešpektovať názory zamestnancov. "Pán Kraslan bol človek Emila Machynu, ktorý mu mal pomôcť ovládnuť odbory vo Volkswagene Slovakia, ale ľudia si ho za predsedu nezvolili, a tak nás poslal do likvidácie,“ tvrdil Smolinský.

Pri súboji dvoch vplyvných odborárov ide aj o vplyv v krajine. Ešte počas minulej vlády práve odbory Volkswagenu Slovakia presadili zrušenie pripravovaného škrtania detských prídavkov pre najlepšie zarábajúcich ľudí. Plánované zrušenie prídavkov by sa totiž dotklo aj ľudí pracujúcich vo VW za výrobným pásom. Odbory tiež majú veľký vplyv na konečnú podobu Zákonníka práce a zúčastňujú sa na rokovaniach tripartity. Tam spolu s vládou a zamestnávateľmi preberajú mnohé zákony meniace životnú úroveň ľudí na Slovensku.