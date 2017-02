Jaguar štartuje nábory

V Nitre sa bude vyrábať model Land Rover Discovery, ktorý je vlajkovou loďou automobilky. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov nájde prácu 1 400 ľudí priamo vo fabrike a ďalších 4-tisíc pracovných miest ponúknu subdodávatelia.

Napríklad odborníkovi na meranie súčiastok sľubuje britský investor v Nitre hrubý nástupný plat 1 275 eur plus bonusy a 13. plat. Spolu za celý rok by tak priemerný mesačný plat metrológa mal vyjsť asi na 1 500 eur. Dá sa odhadovať, že robotnícke profesie budú pri platoch okolo 1 000 eur, aby prebili ponuky v Nitre a prípadne zlákali aj časť pracovníkov z trnavského PSA Peugeot Citroën. Tam sa robotníci sťažujú na to, že 800 eur v hrubom je málo, keďže po odpočítaní daní, odvodov, nákladov na dopravu, prípadne ubytovanie im v čistom zostane okolo 500 eur mesačne. Plat 800 eur by Trnavčania považovali za slušný, ale v čistom, nie v hrubom.

Predvlani pri ohlásení investície Jaguar sľuboval priemerný plat vo fabrike na úrovni 1 225 eur za mesiac. Následne sa investorovi postupne prihlásilo až 40-tisíc Slovákov, ktorí by predbežne išli pracovať do novej fabriky. Napriek tomu sa očakáva, že Jaguar bude robiť nábory. Problémom sú kvalifikačné nedostatky a niekedy aj slabá platová motivácia. Personálne agentúry varujú, že z náborov organizovaných úradmi práce sa im často podarí zo 60 uchádzačov zamestnať len troch ľudí. "Keďže sa Jaguaru podľa medializovaných informácií hlási násobok ľudí, ako môžu zamestnať, je zrejmé, že aj v tomto prípade je veľká časť uchádzačov kvalifikačne nevhodná. To však nie je chyba Jaguaru, keďže tomuto faktu by čelila akákoľvek firma, ktorá by potrebovala najať väčšie množstvo zamestnancov,“ hovorí Jana Mesárová z personálnej agentúry.

Vláda postupne mení sociálny systém tak, že zostať doma na sociálnych dávkach už nie je také „výhodné“. Mnohí si po zrátaní odvodov a nákladov súvisiacich s prácou zvolili radšej dávky. Minulá vláda zaviedla súbeh dávok a mzdy pre ľudí, čo po dlhodobom poberaní dávok začali pracovať. A terajšia vláda dávky k mzde ešte zvyšuje v snahe motivovať vyše 200-tisíc nezamestnaných Slovákov, aby išli pracovať.

Jaguar si chce vychovávať aj vlastných zamestnancov. Fabrika spolupracuje so šiestimi školami v Nitrianskom kraji. Pracovníkov pre Jaguar bude pripravovať napríklad aj SOŠ polytechnická v Nitre.

"V regióne Nitry panuje výrazný nedostatok dostupnej pracovnej sily s kvalifikáciou vhodnou pre priemyselnú výrobu v segmente automotive,“ povedala výkonná riaditeľka personálnej agentúry McRoy Jana Mesárová.

Aktuálne má problém nájsť 800 ľudí na víkendovú zmenu trnavský závod PSA Peugeot Citroën. Štvrtá zmena, prebiehajúca len v sobotu a nedeľu, sa mala naplno rozbehnúť už v januári. Nestalo sa a automobilka stále hľadá niekoľko stoviek zamestnancov. "To sa deje v čase rozbiehania výroby nového Citroënu C3 a na existujúcich zamestnancov je vytváraný väčší pracovný tlak. Je to tak vždy pri rozbiehaní výroby nového modelu a väčší problém vidíme v zamestnávaní cudzincov bez technického vzdelania,“ povedal šéf odborov v PSA Peugeot Citroën Milan Minarech.

Ľudia zo zahraničia sú totiž ochotní vykonávať jednoduchú manuálnu prácu aj za nižšie platy ako Slováci. "Všade sa hovorí o tom, ako automobilky dovážajú kvalifikovaných robotníkov zo zahraničia, ale u nás vo väčšine prípadov dovezú hlavne lacnú pracovnú silu,“ dodal Minarech.

Najviac ľudí k nám prišlo z Rumunska

Aj keď vybavenie povolení na prácu pre cudzinca trvá aj niekoľko mesiacov, mnohým firmám sa to oplatí. Vláda pravidlá zjednodušiť odmieta s tým, že potom by Slovensko zaplavila lacná pracovná sila z cudziny.

Domáce firmy na Slovensko dovážajú ľudí s nasledujúcou kvalifikáciou. "Najžiadanejšie sú profesie: operátori a montéri strojov a zariadení, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a kvalifikovaní pracovníci a remeselníci,“ priblížil Vladimír Straka z komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Práve na úradoch práce musia byť evidovaní všetci zahraniční zamestnanci a koncom roka 2016 na Slovensku pracovalo 35 090 cudzincov. Najviac, až 7 394 zamestnancov prišlo z Rumunska. Nasledujú susedné štáty. Konkrétne z Českej republiky prišlo 4 134 ľudí, z Maďarska 3 696 a Poľska 3 204. Pracovať na Slovensku bolo v minulom roku zaujímavé aj pre 1 111 Bulharov. "Z pohľadu vykonávaných profesií operátori a montéri strojov a zariadení to bolo 6 834 ľudí, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 3 343 a kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 2 802,“ priblížil Straka.

Vysokými nástupnými platmi sa Jaguar Land Rover môže snažiť získať kvalifikovaných zamestnancov Volkswagenu Slovakia, PSA Peugeotu Citroën Slovakia a Kie Slovakia. Menej kvalifikovaných robotníkov automobilka bez problémov získa v prípade ponúknutia vyšších nástupných platov od firiem pôsobiacich v nitrianskom priemyselnom parku. V minulosti napríklad Trnavu pre vysoké platy opustila fabrika Sony. Nástupca Foxconn dnes pôsobí práve v Nitre. Minister hospodárstva Peter Žiga vlani naznačil, že pre elektrotechnickú továreň bude výhodné presunúť sa na východ Slovenska po rozbehnutí výroby v závode Jaguar Land Rover.

Na švajčiarske platy môžeme zabudnúť

V roku 2019 budú na Slovenku vyrábať osobné motorové vozidlá štyri automobilové závody. "Každý automobilový závod ponúka vždy vo svojom regióne nadpriemerné platy. Vďaka tomu automobilky vždy nakoniec získajú dostatočný počet zamestnancov,“ povedal Jaroslav Holeček, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR. Bez započítania manažmentu sú priemerné platy vo Volkswagene Slovakia 1 795 eur v hrubom. V PSA Peugeot Citroën Slovakia aj v automobilke Kia Slovakia sú podľa odborov priemerné hrubé mzdy na úrovni okolo 1 300 eur za mesiac. Nástupné platy sú však podstatne nižšie.

"Pre nedostatok ľudí aktuálne dochádza k rekordnému rastu platov. V priemere je to o 5 percent, ale niektoré firmy zvyšujú platy aj o 15 percent,“ povedal manažér náboru v personálnej agentúre Manpower Jiří Halbrštát. V tomto roku rekordné 16-percentné zvýšenie platov požadujú napríklad odbory v bratislavskom Volkswagene. Firmy varujú pred príliš rýchlym zvyšovaním platov v slovenskej ekonomike. "Rast platov je na Slovensku už niekoľko rokov rýchlejší ako rast produktivity práce, pričom tieto nožnice nie je možné donekonečna roztvárať. V opačnom prípade by slovenské firmy strácali svoju konkurencieschop­nosť v porovnaní so zahraničím. V konečnom dôsledku by tak bola ohrozená zamestnanosť a hrozil by presun výroby napríklad do Poľska, Maďarska či do iných krajín s nižšou cenou práce ako u nás,“ povedala Mesárová.

Odborári, naopak, považujú rast platov za slabý. Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová tento týždeň upozornila, že Slovensko pri súčasnom tempe približovania miezd nikdy nedobehne Švajčiarsko z pohľadu priemerného mesačného čistého príjmu. Ak by sa tempo približovania miezd zvýšilo o 20 %, podľa KOZ by sme Švajčiarsko dobehli o 367 rokov. „Napríklad v roku 2004 bol podiel príjmu Slovenska na príjme Švajčiarska necelých 13 percent a v roku 2015 len necelých 12 percent, čiže toto tempo oproti Švajčiarsku ešte pokleslo,“ povedala podľa agentúry SITA viceprezidentka­. Dobehnúť Nemecko a Rakúsko by sa nám podľa KOZ podarilo o 44 rokov, pri každoročnom zvyšovaní miezd o 20 %. Oproti roku 2004 vzrástli v roku 2015 čisté príjmy asi o 65 %. „Ale nerastú takým tempom, aby sme vôbec dobehli nárast miezd európskych krajín,“ poukázala. Podľa KOZ na druhej strane Litva môže pri súčasnom nastavení dobehnúť Slovensko o 10 rokov, Rumunsko nás môže dostihnúť o 18 rokov a Bulharsko o 22 rokov. KOZ pri porovnaní priemerného čistého mesačného príjmu rozdelila krajiny na tri skupiny. V prvej skupine sú krajiny vyspelej Európy ako Švajčiarsko, Nórsko, Dánsko a Holandsko, kde sa priemerný čistý mesačný príjem pohybuje na úrovni 3 333 eur. V druhej skupine sú rozvinuté krajiny EÚ, a teda Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Malta a Grécko s priemerným čistým mesačným príjmom 1 969 eur. Do tretej kategórie patria rozvojové krajiny EÚ, kam KOZ zaradila Poľsko, Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko s priemerným čistým mesačným príjmom 711 eur.

Cudzinci nie sú skutočnou hrozbou?

V Bulharsku či Rumunsku sú však platy ešte nižšie ako na Slovensku a dovoz lacnej pracovnej sily do SR je tak hrozbou. "Ľudia z cudziny sú pri manuálnych pracovných pozíciách ochotní pracovať za nižšie platy ako domáci. To sa samozrejme vždy nepáči miestnym obyvateľom a s takýmito pocitmi sa stretávajú aj Slováci pracujúci vo Veľkej Británii, v Nemecku či Rakúsku. V konečnom dôsledku sú však ľudia z cudziny vždy prínosom pre miestny pracovný trh, lebo sú ochotní zobrať aj prácu, ktorú by domáci nerobili, a tak pomáhajú rozvoju firiem,“ uviedla sociologička Slovenskej akadémie vied Zuzana Kusá. Podľa firiem by prípadné otvorenie pracovného trhu aj pre ľudí z krajín nachádzajúcich sa mimo Európskej únie viedlo len k miernemu spomaleniu znižovania nezamestnanosti. "Prakticky každá spoločnosť totiž radšej prijme na obsadzovanú pozíciu miestneho človeka ako cudzinca. Vyhne sa tak zvýšeným nákladom a komplikáciám súvisiacim s jazykovou bariérou, kultúrnymi rozdielmi, zložitejším zaškoľovaním a podobne. Po cudzincovi teda siahne väčšinou až vtedy, ak nemá na výber,“ dodala Mesárová.

Zväz automobilového priemyslu odhaduje, že len v tomto roku bude potrebné doviezť niekoľko tisíc cudzincov na zabezpečenie bezproblémovej výroby osobných motorových vozidiel. "Dlhodobo takto fungovať nemôžeme a jedinou cestou je rozbehnutie duálneho vzdelávania. Bez neho v budúcnosti stratíme svoju konkurenčnú výhodu, čo bude pre slovenský automobilový priemysel veľký problém,“ povedal Jaroslav Holeček z automobilového zväzu. Aktuálne má prax priamo vo výrobných halách domácich fabrík niekoľko tisíc študentov stredných odborných škôl. Títo mladí ľudia dorazia na slovenský trh práce vo väčšom množstve až o niekoľko rokov a dovtedy budú automobilky odkázané aj na dovoz cudzincov.