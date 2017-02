Vyberanie hrozienok vo verejnej doprave sa má skončiť

Zatiaľ sa liberalizácia uberala skôr cestou, keď štátna kasa na ňu mohla doplatiť, aj keď cestujúci boli spokojnejší s novými službami a spojmi. Predvlani sa napríklad spomínaná dilema riešila pri spore súkromného dopravcu o autobusovú licenciu z Bratislavy do Banskej Bystrice.

Na rovnakej trase sa ešte minulá vláda chystala liberalizovať vlaky. Napokon však ministerstvo dopravy tender na liberalizáciu trate zastavilo. Šéf rezortu Árpád Érsek (Most-Híd) chce novou súťažou zabezpečiť komplexnú dopravnú obslužnosť územia. Budúci víťaz tak bude musieť k svojim štátom dotovaným rýchlikom zabezpečovať aj prípoje. Takouto formou by sa dopravca viac podieľal na komplexnej podpore verejnej dopravy a nešlo by len o určité vyberanie hrozienok z koláča. Ministerstvo však zatiaľ nevie povedať, kedy novú súťaž vypíše. Cestujúci nové služby v tomto roku pravdepodobne nedostanú. "Ministerstvo dopravy a výstavby SR po prehodnotení a úprave podmienok na predmet zákazky opätovne a bezodkladne vypíše novú súťaž v súlade so zákonom a nariadením EÚ,“ informovala hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.

Rezort dopravy takto reaguje na nové nariadenie Európskej únie. "Novela nariadenia zavádza nástroj na zlučovanie dopravných služieb a naším zámerom je zabezpečiť tzv. balík dopravných výkonov, ktorý bude zahŕňať nielen vlaky diaľkovej dopravy, ale aj vlaky regionálnej, mestskej a prímestskej dopravy, ktoré zabezpečujú nadväznosť na vlaky diaľkovej dopravy. Takáto koordinácia zabezpečí komplexnú dopravnú obslužnosť územia. Rovnako treba exaktne definovať pravidlá jednotného cestovného dokladu, ktorý budú uznávať všetci dopravcovia,“ dodáva Ducká.

Súťaž na dopravcu na trati medzi Bratislavou a Banskou Bystricou vyhlásil v novembri 2015 bývalý minister dopravy Ján Počiatek. Cieľom liberalizácie dopravy mali byť lepšie služby pre cestujúcich. Víťaz mal na trati prevádzkovať dotované rýchliky. V súčasnosti na trase dlhej 230 kilometrov jazdia vlaky štátneho dopravcu. Cestovný čas takmer 3,5 hodiny však dopravca pre parametre trate výrazne neskráti, mohol by však vyšším komfortom a lepšími službami prilákať viac cestujúcich.

Do tendra sa zapojilo niekoľko dopravcov, pričom nie všetci snahu ministerstva o vypísanie tendra s novými pravidlami vítajú. "Z pohľadu RegioJetu nebol pre zrušenie tendra žiadny dôvod. Previazanie regionálnych prípojov si môže štát ako objednávateľ zaistiť tak, že upraví objednávku/cestovný poriadok regionálnych spojov – napríklad v okolí Banskej Bystrice a Zvolena tak, aby nadväzovali na cestovný poriadok vysúťaženého dopravcu, aj keď tieto spoje prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK),“ povedal Aleš Ondrůj, hovorca spoločnosti RegioJet, ktorá sa do zrušeného tendra zapojila.

Podľa jeho slov štát nepredložil žiadne argumenty, prečo bolo zrušené výberové konanie zlé a prečo nedávalo možnosť zabezpečiť nadviazanie regionálnych spojov. Dopravca teraz čaká na podmienky a samotné vyhlásenie nového tendra. V prípade, že štát nastaví transparentné a férové podmienky, RegioJet sa do tendra zapojí znovu.

Rovnako na nové podmienky súťaže čaká aj štátny dopravca. "ZSSK má principiálne záujem zúčastňovať sa na súťažiach o vlakové linky, rozhodnutie však bude vždy viazané na konkrétne podmienky súťaže,“ uviedol hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.

Zrušenie tendra vníma pozitívne spoločnosť Arriva, ktorá sa taktiež uchádzala o prevádzku vlakov medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. "Aj naša spoločnosť totiž upozorňovala, že v podmienkach súťaže neboli jednoznačne zadané parametre na vypracovanie kompletnej cenovej ponuky. Veríme preto, že súťaž bola zrušená len z uvedených dôvodov a že bude v krátkom čase vypísaná nová súťaž s prepracovanými, jednoznačnými podmienkami,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva László Ivan.

Podľa jeho slov sa zabezpečenie koordinácie obslužnosti hlavnej trate a jej prípojov v prospech cestujúcich javí ako dobrá myšlienka. Zároveň potvrdil, že Arriva sa do novej súťaže zapojí.