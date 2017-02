V Dusle Šaľa už použili väčšiu časť z 310-miliónovej investície

Podľa jeho slov sa po roku od poklepania základného kameňa ukazuje, že rozhodnutie vlády poskytnúť investičný stimul vo forme daňovej úľavy tejto spoločnosti bolo správne.

"Dnes je už väčšia časť 310-miliónovej investície do novej technológie preinvestovaná. Som rád, že touto investíciou sa Duslo Šaľa zaradí medzi najmodernejších výrobcov čpavku na svete a výrazne tak prispeje k stabilizácii zamestnanosti,“ povedal Pellegrini.

Ako ďalej dodal, ak by vláda Duslu Šaľa stimul neposkytla, investor by sa pravdepodobne nebol nerozhodol pre Šaľu, ale realizoval by svoju investíciu v inej krajine.

„Po jej dokončení by s najväčšou pravdepodobnosťou starý závod v Šali zatvoril a o prácu by prišlo možno viac ako 2 100 ľudí, ktorí tam dnes pracujú. Preto som veľmi rád, že už budúci rok začne z novej technológie a liniek vychádzať nová výroba,“ uviedol Pellegrini. Podľa primátora Šale Jozefa Belického prišli do Šale za prácou na novej investícii v Dusle stovky ľudí z celého Slovenska.

Chemický závod Duslo Šaľa patrí do českej skupiny Agrofert ministra financií ČR Andreja Babiša. Čpavok vyrába od roku 1964. Ten je základnou surovinou na výrobu priemyselných hnojív, ktoré spolu s gumárenskými chemikáliami a ďalšími produktmi patria do výrobného portfólia firmy. Štát poskytol spoločnosti daňové stimuly vo výške 58 miliónov eur, čo vtedy kritizovali opoziční poslanci. Zaoberala sa tým aj Európska komisia, ktorá voči poskytnutiu stimulu nemala námietky.