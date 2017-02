Fitch potvrdila rating Slovenska A +, výhľad je stabilný

Rating podľa agentúry odráža okrem iného solídny stav bankového sektora, členstvo krajiny v eurozóne a jej schopnosť prilákať zahraničné investície.

Fitch predpokladá, že hrubý domáci produkt Slovenska sa v tomto roku zvýši o 3,3 percenta, teda rovnakým tempom ako v minulom roku. Budúci rok agentúra očakáva zrýchlenie hospodárskeho rastu na 3,5 percenta.

Investície na Slovensku by podľa agentúry Fitch mali ťažiť z oživenia prílivu peňazí z fondov Európskej únie aj z pokračujúcich zahraničných investícií do automobilového priemyslu. Spotrebu domácností by potom mala podporovať klesajúca nezamestnanosť.

Fitch predpokladá, že rozpočtový deficit vlády sa tento rok zníži na 1,8 percenta HDP z vlaňajších 2,2 percenta HDP. V budúcom roku počíta s ďalším poklesom deficitu, a to na jedno percento HDP.

Úverový rating je dôležitým vodidlom pre investorov, pretože im ukazuje, aká je pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičiek. Má významný vplyv na ochotu veriteľov príslušnému štátu alebo inému subjektu požičiavať a tiež na podmienky pôžičky, napríklad na úrokovú sadzbu.