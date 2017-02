Slovák bude po Bugatti a Škode dizajnovať BMW

Jozef Kabaň vo funkcii nahradí Karima Habiba a bude zodpovedný za vzhľad prémiových sedanov, hatchbackov a SUV vozidiel. Prestup z českej Škody do nemeckej značky by sa mal uskutočniť v priebehu nasledujúcich mesiacov. BMW v minulom roku opustil šéfdizajnér značky Mini Anders Warming a takisto aj vedúci elektrických modelov BMW i Benoit Jacob. Jozef Kabaň bude pracovať pod šéfom dizajnu celého koncernu BMW Adrianom van Hooydonkom. Domagoj Dukec bude viesť dizajnový tím pre vozidlá BMW i a BMW M. Slovenský dizajnér však nebude pracovať pre výrobcu luxusných vozidiel po prvýkrát.

Na Slovensku Jozefa Kabaňa ľudia môžu vnímať najmä prostredníctvom jeho práce pre českú automobilku Škoda, do ktorej nastúpil v roku 2008. Celkovo z koncernu VW odchádza po 9 rokov. Slovenský dizajnér sa podieľal na výraznom raste Škody v posledných rokoch. Automobilový výrobca prešiel na unifikovaný dizajn svojich modelov. Nový dizajnový jazyk vytvoril práve Kabaň, ktorý automobilom vštepil čisté a ostré línie.

Počas práce pre českú automobilku Kabaň navrhol modely Fabia, Rapid, Octavia, Superb, nové SUV Kodiaq alebo pripravovanú novú generáciu modelu Yeti. Jedna z jeho posledných prác si však vyslúžila kritiku. Ide o facelift modelu Octavia, ktorý verejnosť neprijala pozitívne. Dôvodom je rozdelenie hlavných svetiel na dve časti na každej strane v prednej časti auta. Kodiaq však, naopak, získal titul Slovenské auto roka 2017 a zároveň sa dostal medzi finalistov ankety Svetové auto roka 2017. Okrem toho Kabaň počas práce pre Škodu navrhol dizajn konceptov Vision D a Mission L.

Do koncernu VW sa Kabaň dostal práve prostredníctvom českej automobilky Škoda. Ešte ako študent sa zúčastnil na dizajnérskej súťaži, ktorú organizovala Škoda, a vďaka druhému miestu získal možnosť pracovať v koncerne VW. Vďaka podpore koncernu Kabaň ako prvý Slovák vyštudoval na londýnskej Royal College of Art odbor dizajnu vozidiel. Predtým vyštudoval produktový a priemyselný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1997 získal Kabaň za štúdiu auta budúcnosti cenu Giorgio Giugiaro Award for Design Innovation.

Jozef Kabaň bol od roku 1999 zodpovedný za dizajn exteriéru automobilu Bugatti Veyron. Autor: Bugatti

Doterajší vrchol kariéry prišiel pre rodáka z Námestova v roku 1999, keď sa ako 26-ročný v rámci koncernu VW dostal do tímu superšportového auta Bugatti Veyron. Jozef Kabaň bol zodpovedný za dizajn exteriéru s výnimkou kolies. Automobil sa vyrábal v rokoch 2005 až 2015. Dlho išlo o najrýchlejšie sériovo vyrábané auto, ktoré najprv prekonalo rýchlosť 409 km/h a následne po ďalších zlepšeniach jeho maximálna rýchlosť stúpla nad 430 km/h.

Automobil sa vyrábal len v obmedzenom množstve, pričom jeho predajná cena dosahovala 1,3 milióna eur. Dnes automobil už patrí k legendám aj vďaka svojmu výkonu. Motor s objemom 8 litrov a so 16 valcami produkoval 1 001 koní.

Následne Kabaň prešiel pracovať pre prémiovú značku Audi, takisto patriacu nemeckému koncernu VW, kde sa za tri roky vypracoval na šéfa exteriérového dizajnu. Podpísal sa pod dizajn SUV Audi Q5 predchádzajúcej generácie alebo pod model Arosa.