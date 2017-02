Analýza: Smart hodinky predčasne dotikali

Smart hodinky mnohé veci nezvládajú samostatne a je nutné so sebou nosiť aj smartfón.

Mali priniesť revolúciu podobnú tej, ktorú vyvolali smartfóny na čele s iPhonom od Apple. Nič také sa však, aspoň zatiaľ, nekonalo.

Podľa prieskumu spoločnosti Gartner až 29 percent majiteľov chytrých hodiniek ich po istom čase prestalo používať. To je, samozrejme, pre celý „smart“ trh veľký problém a zdá sa, že zatiaľ technologické spoločnosti nevedia, ako oživiť záujem ľudí o tieto produkty a vytvoriť nový lukratívny trh. „Bezpochybne, nositeľné technológie ani zďaleka nenaplnili enormné očakávania, ktoré sa do nich pred niekoľkými rokmi vkladali,“ povedal pre denník Financial Times analytik Ben Wood zo spoločnosti CCS Insight. „Vychádza z toho pocit, že tento trh priniesol riešenie pre neexistujúci problém.“

Smart hodinky sú vlastne to isté ako smartfóny, len sa nenosia vo vrecku či v kabelke, ale na zápästí. Ich výhodou má byť to, že človek sa dostane k mnohým funkciám, ktoré využíva na mobile, bez toho, aby samotný telefón musel vyberať. Možno cez ne telefonovať, diktovať e-maily (anglicky), počúvať hudbu, používať navigáciu a podobne. To všetko za cenu nízkej výdrže batérií a nutnosti aj tak mať stále pri sebe smartfón. Fitnes náramky slúžia na sledovanie telesnej aktivity pri športe – napríklad tepovej frekvencie, zabehnutej vzdialenosti a odhadu spotreby kalórií. A smart okuliare? Tie sú už prakticky mŕtve. Ukázalo sa, že ľudia sa im vyhýbajú a odmietajú komunikovať s ich nositeľmi v obave, že ich pritom budú snímať či nahrávať a neskôr zverejňovať na internete. A tak, aby neboli vytláčaní zo spoločnosti, majitelia chytrých okuliarov ich radšej zložili z nosa.

Na rýchlik smer nový veľký trh so spotrebnou elektronikou nenaskočili len veľkí technologickí hráči ako Apple, Google, Samsung či LG. O svoj podiel sa rozhodli pobiť aj dovtedy neznáme alebo neexistujúce značky ako Pebble, Fitbit alebo Jawbone. Takisto aj výrobcovia klasických hodiniek či dokonca výrobcovia športovej obuvi a odevov, ako je New Balance. Viera vo veľké tržby však u mnohých rýchlo ochabla.

Výnimkou sú asi len Google a Apple. Google nedávno po troch rokoch vývoja uviedol na trh nový operačný systém Android Wear 2.0. Ten je dostupný pre všetkých záujemcov zadarmo. Najväčším prínosom má byť zlepšené ovládanie pomocou hlasu a možnosť inštalovať aplikácie, ktoré fungujú na hodinkách samostatne, teda bez nutnosti bezdrôtového spárovania so smartfónom.

Apple je lídrom na trhu smart hodiniek. Podiel americkej firmy sa odhaduje na 55 percent. Za ňou je s 11 percentami juhokórejský Samsung a zvyšných 34 percent tvoria podľa prieskumu spoločnosti Strategy Analytics „ostatní.“ Ostatní sú stovky väčších či menších firiem a startupov, ktoré zväčša používajú Android od Google. Niet preto divu, že šéf Apple Tim Cook vytrvalo živí lukratívnu víziu trhu nositeľných technológií (wearables). „Ohľadom Apple Watch nemôžeme byť viac nadšení,“ vyhlásil Cook. „Vo wearables do budúcnosti vidíme obrovský potenciál,“ dodal s tým, že po slabšom začiatku roka dosiahol predaj pred Vianocami rekordné úrovne. Apple však nezverejňuje samostatné čísla o predaji Apple Watch. A ani analytici sa nevedia zhodnúť, o akom veľkom náraste Cook hovoril. Odhady rastu predaja sa pohybujú medzi 2 a 20 percentami.

Podstatne menej euforicky, lepšie povedané smutne, pôsobia správy a čísla z iných firiem. Veľkou hviezdou začiatku nositeľných technológií bol výrobca fitnes náramkov Fitbit. Ten oznámil, že bude musieť prepustiť 6 percent zamestnancov, nenaplní očakávania vývoja tržieb a rok ukončí so stratou. Fitbit vstúpil na burzu v júni 2015 a za jednu akciu pýtal 20 dolárov. Teraz majú akcie hodnotu 6 dolárov. Motorola, ktorá patrí čínskej spoločnosti Lenovo, neplánuje v blízkej budúcnosti uviesť na trh nový model smart hodiniek. Vlastne sa tak z trhu stiahla. Rovnako aj firma Pebble. Podľa analytikov sú nositeľné technológie stále veľmi úzky trh, na ktorom predávať v zmysluplných objemoch majú problém aj tí najväčší hráči.

Napriek tomu nadšenie z wearables úplne nevymizlo. Na jar chce firma Motiv začať predávať elegantný smart prsteň, ktorý funguje rovnako ako náramok Fitbit. Startup Blocks v rovnakom čase uvedie na trh modulárne smart hodinky, ktoré si ľudia vyskladajú podľa toho, na čo ich najviac používajú. Zaujímavé produkty. A zaujímavé bude aj sledovať, či ich ľudia na konci leta budú mať stále na ruke, alebo už na poličke.