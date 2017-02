Brusel Slovensku mierne okresal prognózy rastu

Podľa Bruselu by sa mali v tomto roku vrátiť k rastu investície a v budúcom roku by mali zvyšovať svoju dynamiku. Podporou pre hospodársky rast budú najmä investície v automobilovom priemysle a očakávaný nárast verejných investícií. Významnú úlohu by tu mal zohrať najmä projekt nultého obchvatu Bratislavy. Pozitívnym faktorom bude aj vývoj súkromnej spotreby, ktorej rast by mal podporovať pozitívny vývoj na trhu práce a rast miezd.

Súčasne s revíziou odhadu rastu hrubého domáceho produktu však Brusel v novej prognóze pristúpil aj k zníženiu odhadu rastu zamestnanosti v tomto a budúcom roku zhodne o 0,1 percentu­álneho bodu. Počet zamestnaných by mal však naďalej rásť solídnym tempom o 1,4 % v tomto roku a o 1,6 % v budúcom roku. Komisia zhoršila aj výhľad vývoja nezamestnanosti. Oproti jesennej prognóze zvýšila odhad tohtoročnej miery nezamestnanosti o 0,3 percentu­álneho bodu na 9 % a v budúcom roku o 0,4 percentu­álneho bodu na 7,9 %. Podmienky na trhu práce charakterizuje podľa Bruselu vysoký dopyt po pracovnej sile a rastúce reálne mzdy, ktoré sú motiváciou zapojiť sa do pracovného procesu.

Rovnako ako ostatné relevantné inštitúcie aj Európska komisia očakáva, že po troch bezinflačných rokoch sa Slovensko v tomto roku dočká rastu cien. Prognózu harmonizovanej inflácie Brusel výraznejšie nemení. Podľa aktuálnych odhadov by mali ceny v tomto roku stúpnuť o 0,9 % a v roku 2018 o 1,4 %. Hlavným faktorom rastu cien by podľa komisie mali byť potraviny a ceny služieb. Zrýchlenie rastu cien v roku 2018 podporí významne rastúci dopyt domácností a obnova rastu cien energií.

Mierne pozitívnejší vývoj ako na jeseň však Brusel očakáva v oblasti verejných financií. Odhad deficitu pre tento rok znížil o 0,1 percentu­álneho bodu na 1,4 % hrubého domáceho produktu, pre rok 2018 naopak o 0,1 percentu­álneho bodu zvýšil na 0,6 % výkonu ekonomiky. Rýchlejšie ako bola prognóza by však mal klesať verejný dlh. Výhľad na rok 2017 komisia znížila o 0,9 percentu­álneho bodu na 51,8 % hrubého domáceho produktu a pre budúci rok o 1,5 percentu­álneho bodu na 50 % hrubého domáceho produktu.

Hlavným faktorom konsolidácie v roku 2017 majú byť podľa Bruselu rastúce príjmy. Stoja za tým aj rozhodnutia vlády týkajúce sa odvodu regulovaných subjektov, či opatrenia v sociálnom a zdravotnom poistení. Opatrenia na strane výdavkov podľa komisie prispejú skôr k zvyšovaniu výdavkov.