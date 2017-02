Britániu čaká podľa Bruselu spomalenie, v II. kvartáli stratí dych

Vplyv referenda o odchode Británie z Európskej únie krajina na svojom ekonomickom raste ešte len pocíti, uviedla komisia v zimnej prognóze, ktorú zverejnila v pondelok na svojej internetovej stránke.

Po silnom raste v minulom roku o 2 percentá si britská ekonomika podľa komisie tempo posilňovania v podstate udrží aj v prvom kvartáli tohto roka, ale potom sa zreteľne spomalí a za celý tento rok sa hrubý domáci produkt Británie zväčší iba o 1,5 percenta.

V budúcom roku komisia predpokladá ďalšie spomalenie rastu britskej ekonomiky na úroveň 1,2 percenta. Nezamestnanosť v Británii sa podľa predpovede Bruselu v budúcom roku mierne zvýši, a to na 5,6 percenta. Komisia očakáva rýchly rast inflácie v krajine v tomto roku na úroveň 2,5 percenta a jej ďalšie posilnenie v budúcom roku na 2,6 percenta. Inflácia v Británii tak bude nad hranicou 2 percentá, ktorú Bank od England považuje za želanú úroveň.

Ekonomika eurozóny by mala v tomto roku podľa predikcie komisie posilniť o 1,6 % a v budúcom roku o 1,8 %. Nezamestnanosť v eurozóne sa podľa predpovede EK zníži v tomto roku na 9,6 % z vlaňajších 10 % a v budúcom roku by mala opäť klesnúť a to na 9,1 %.

Priemysel žiada vládu, aby nikoho neuprednostnila

Britská vláda v rokovaniach o vystúpení z Európskej únie nemá uprednostňovať záujmy konkrétnych odvetví, pretože ignorovaním ktoréhokoľvek sektora by poškodila celú ekonomiku. Uviedla to v pondelok Konfederácia britského priemyslu (CBI). Správa pripravená v spolupráci s medzinárodnou firmou Clifford Chance odráža rastúcu neistotu časti firiem, ktoré podozrievajú vládu, že v otázke nového usporiadania vzťahov s EÚ bude preferovať záujmy bánk a investičných fondov na úkor iných odvetví.

K obavám prispel minulý týždeň denník Times of London zverejnením údajnej vládnej správy, ktorá rozdeľuje britské podniky z pohľadu priorít pre ekonomiku do troch kategórii. Nová úprava vzťahov s EÚ musí prihliadať na všetky firmy, bez ohľadu na ich veľkosť, sektor a lokalitu pôsobenia, uviedol v správe Josh Hardie zástupca generálneho riaditeľa CBI.

CBI podľa vlastných údajov reprezentuje zhruba 190 tis. firiem, ktoré zamestnávajú približne 7 mil. ľudí alebo jednu tretinu britskej pracovnej sily v súkromnom sektore.