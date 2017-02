V Prešove chcú obchvat podľa pôvodných plánov, minister je za

Ak by sa použilo riešenie výstavby obchvatov mesta Prešov navrhované oddelením ministerstva financií v rámci posúdenia Hodnoty za peniaze, diaľnica z Bratislavy do Košíc by sa nikdy nedostavala.

Povedal to na pondelkovej tlačovej besede predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík k záverom analýzy, podľa ktorej je možné pri riešení dopravných problémov mesta Prešov ušetriť z pôvodne plánovaných 900 takmer 400 miliónov eur. Takúto analýzu poslalo ministerstvo financií prezidentovi Andrejovi Kiskovi na jeho žiadosť.

Šéf kraja: Analýza stojí na hlinených nohách

Vo finančnej analýze sa hovorí, že by sa nemala stavať juhozápadná trasa D1, ale východný obchvat mesta Prešov. Kým už vysúťažený juhozápadný obchvat, čakajúci na podpis zmluvy, by stál 356 miliónov eur, predpoklad pri východnom obchvate hovorí o 280 miliónoch. Namiesto trasy R4 za 535 miliónov eur by zase mala viesť cez mesto Prešov cesta I. triedy I/68 za 150 miliónov.

Podľa analytikov tieto dve cesty odľahčia dopravu mesta o 31 percent, kým v súčasnosti navrhovaný variant iba o 17 percent. Navyše ide o polovicu lacnejšie riešenie, keďže plánované úseky by mali byť s nákladmi 45 miliónov eur za km pre D1 a 39 mil. eur za km za R4. Chudík tvrdí, že jedna vec je pohľad finančný, no druhá ten odborný.

„Po odbornej stránke je to postavené na hlinených nohách, lebo tým pádom nedôjde k spojeniu D1 Bratislava – Košice,“ zdôraznil predseda kraja. Analýza podľa neho nehovorí ani o tom, či v spomínaných 280 miliónoch sú zahrnuté aj prípadné náklady na výkup pozemkov, ktoré už pri stavbe D1 v rozpočte sú. Rovnako v ňom nie je zmienka ani o novom územnom pláne mesta, ktorý by bol v takomto prípade nevyhnutný. „Keby sme túto vec urobili a zastavili výstavbu D1 západ – juh a išli týmto variantom, je to stopka pre mesto Prešov minimálne na 10 rokov,“ uviedol Chudík.

K cene juhozápadného obchvatu je pritom podľa neho potrebné zarátať aj to, že okrem jej ôsmich kilometrov bude ďalších 11 km ciest postavených aj v meste Prešov, čím cena za kilometer klesne zo 45 na 18,5 milióna a je lacnejšia ako v súčasnosti stavané obchvaty, pričom je do toho zahrnutá aj výstavba strediska NDS a dvojkilometrový tunel. „Dovolím si tvrdiť, že tá cena podľa toho, čo ideme stavať, nie je zlá,“ dodal župan.

Primátorka: Mestu i ľuďom došla trpezlivosť

Na pokračovanie v prioritách stavieb D1 a R4 apelovala aj primátorka mesta Andrea Turčanová. Podľa nej mestu i obyvateľov už došla trpezlivosť. „Takmer 40 rokov sme čakali na D1. Teraz máme vykúpené pozemky, rovnako ako pri R4, vydané sú stavebné povolenia a dnes ideme hovoriť, že východný obchvat by bol lepší, keď tam ešte ani čiary v mapách nie sú. Pri tom tempe, ako sme zvyknutý v štátnej správe, je odhad 10 rokov ešte veľmi optimistický a pokojne to môže byť aj 15 rokov a vrátime sa na východe Slovenska do bodu nula,“ povedala. Pripomenula tiež, že beží posledné programovacie obdobie a financovanie úseku D1 je naplánované z eurofondov. „Ak sa to teraz nepostaví, potom sa to už nepostaví. A pýtam sa, z akých peňazí postavíme východný obchvat, na ktorý nie sú žiadne peniaze?“ dodala.

Obaja predstavitelia samospráv sa chystajú osloviť aj prezidenta Andreja Kisku, a požiadať ho, aby „nepodľahol týmto demagógiám, ale aby sme sa pustili do odbornej diskusie s tým, aby sa mohlo začať s výstavbou D1 západ – juh“.

Predseda PSK chce v utorok na pôde Národnej rady SR o veci hovoriť s ministrami financií i dopravy. Občianske združenie Lepší Prešov plánuje v piatok popoludní polhodinové blokovanie jedného z hlavných dopravných ťahov mesta Prešov, ktorého cieľom je upozorniť na neriešenie dopravných problémov mesta.

Minister podporil vysúťažený projekt

Juhozápadný obchvat Prešova na diaľnici D1 podľa ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most – Híd) treba postaviť tak, ako sa vysúťažil. Minister nesúhlasí so zrušením tendra na výstavbu obchvatu napriek analýze ministerstva financií.

„Je to názor analytikov, ktorí povedali, že je možnosť ušetriť štyristo miliónov eur. Vyzval by som tých, ktorí to povedali, nech sa toho chopia a ušetria štyristo miliónov na projektoch v okolí Prešova. Nie je to len samotný obchvat, ktorý je teraz pripravený,“ povedal Érsek v pondelok. „Ministerstvo životného prostredia musí na základe nových pravidiel v Európskej únii doplniť EIA (posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie),“ uviedol minister. Malo by sa tak stať do leta, aby sa mohlo začať stavať.

„Konečná suma na kilometer vychádza okolo 19 mil. eur na tento zložitý úsek. Nemôžem si dovoliť v tomto momente hazardovať, pretože je to veľmi dôležitý úsek, súčasť D1,“ upozornil Érsek. V súvislosti s možnosťou východného obchvatu Prešova poznamenal, že ten vôbec nie je v územnom pláne mesta. „Môžeme začať znovu kresliť diaľnicu, ale v konečnom dôsledku sa dopracujeme k tomu, že v Prešove diaľnica bude za osem až deväť rokov. Toto si nemôžeme dovoliť. Pristupujem k tejto veci veľmi zodpovedne a samozrejme nemienim hazardovať s finančnými prostriedkami nášho štátu,“ dodal minister dopravy.

Verejné obstarávanie na pripravovaný severný obchvat Prešova na rýchlostnej ceste R4 po Kapušany v dĺžke takmer 15 kilometrov by sa podľa Érseka mohlo začať do konca tohto roku. Stavba je momentálne v procese stavebného konania. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. plánovala začať s výstavbou tohto úseku ešte v minulom roku, no doteraz nevyhlásila súťaž na zhotoviteľa.