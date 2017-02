Dombrovskis: Grécko je so svojím programom na dobrej ceste

ČTK |

Grécko je na dobrej ceste so zmenami vo svojej ekonomike potrebnými pre to, aby si zabezpečilo ďalšiu splátku peňazí zo záchranného úveru. Uviedol to podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.