Taxikári v Brne vyhlásili vojnu Uberu, odniesli si to zrkadlá i pneumatiky

Volajú im taxikári či ich figuranti v rámci konkurenčného boja. Taxikári totiž považujú službu Uber Pop za nelegálnu. Policajti jednotlivé prípady posielajú na magistrát na správne konanie, povedal hovorca polície Pavel Šváb.

Aj podľa primátora Petra Vokřála (ANO) zatiaľ všetky indície nasvedčujú, že Uber podniká v Brne nelegálne. Uber sa bráni, že jeho služby nie sú taxíkmi, ale spolujazdou a že podniká podľa európskeho práva, povedal novinárom riaditeľ firmy pre Česko a Slovensko Tomáš Peťovský.

Uber funguje ako mobilná aplikácia, s ktorej pomocou si zákazník objedná auto a po ukončení jazdy sa mu z platobnej karty strhne príslušný obnos. Konkurenčný boj s taxikármi sa miestami vyhrocuje. Polícia riešila zablokované autá vodičov Uberu, vykopnuté zrkadlá či vypustené pneumatiky.

„Vyzývame vodičov, aby sa vyvarovali protiprávneho konania. Avšak keď prídeme na miesto a niečo také sa stane, riešime to samostatne ako priestupok,“ povedal Šváb.

Ide o priestupky spravidla zo strany taxikárov, ktorí už chystajú spoločnú žalobu a návrh na predbežné opatrenie, ktoré by zakázalo Uberu poskytovať služby v Brne. Vedenie mesta rieši, či sa k žalobe pridá.

„Počas niekoľkých dní chceme mať spracovanú právnu analýzu. Zatiaľ všetky indície nasvedčujú, že Uber podniká v Brne nelegálne, čo by si mali uvedomiť ľudia, ktorí službu využívajú, aj vodiči, ktorí pre Uber jazdia,“ povedal novinárom primátor Vokřál. Pripustil však, že zatiaľ nie je jasné, proti komu by mala žaloba smerovať, pretože zákazníci Uberu dostávajú účtenky, kde sa striedajú názvy rôznych spoločností aj so sídlom mimo Česko.

Vokřál uviedol, že okrem žaloby chce aj súčinnosť polície, finančnej správy či obchodnej inšpekcie. Zároveň chce kroky koordinovať s Prahou, kde Uber tiež pôsobí. Podľa Vokřálovho názoru aj taxikárov spĺňa Uber parametre štandardnej taxislužby, vodiči a ich vozidlá však požiadavky na jej prevádzku nie.

Podľa majiteľa City Taxi a Lido Taxi Davida Dostála má žaloba nádej, hoci v Prahe už súd zrušil pokutu pre vodiča Uber. „Neriešil ale komplexne celý problém,“ povedal Dostál. Zároveň uviedol, že už pocítil prepad záujmu zákazníkov, napríklad minulý piatok vraj až o 40 percent.

Uber sprevádzajú spory v mnohých krajinách Európy. Legislatíva totiž nie je pripravená na reguláciu zdieľanej ekonomiky. Ministerstvo dopravy síce pripravilo novelu zákona o cestnej doprave, tá ale zdieľanú ekonomiku nerieši. Podľa hovorcu ministerstva Tomáša Neřolda už vznikla pracovná skupina naprieč ministerstvami a úradmi, aby riešila zdieľanú ekonomiku nielen v doprave, ale aj v ďalších odvetviach.

„Prípadné legislatívne úpravy, ktoré skupina navrhne, bude riešiť zrejme až nová vláda a Snemovňa,“ uviedol Neřold.