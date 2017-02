Namiesto hypotéky štát mladým zníži dane

Ministerstvo financií preto pripravuje už od začiatku budúceho roka zmenu v systéme poskytovania štátnej podpory. Po novom sa bude dať o zaplatené splátky hypoték znižovať daňový základ. Nový systém má fungovať podobne ako uplatňovanie daňového bonusu na dieťa a výsledkom budú nižšie dane zaplatené štátu. "Cieľom tejto reformy je výrazné zjednodušenie a zníženie administrácie poskytovania štátnej podpory k hypotekárnym úverom pre mladých. Predpokladaná zmena by mala platiť od roku 2018, to znamená, že prvýkrát by sa nový systém podpory mohol uplatniť za zdaňovacie obdobie roka 2018,“ povedala hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová.

Konkrétne detaily zmien štát predstaví v priebehu tohto roka. Zatiaľ tak nie je známe, či budú platiť rovnaké obmedzenia ako dnes, alebo bude hypotéka pre mladých prístupná viac ľuďom. Podľa odborníkov treba súčasný systém zmeniť. "Je pravda, že vo viacerých bankách sú pred odpočítaním štátneho príspevku priemerné úroky z hypoték pre mladých vyššie ako priemerné úroky úverov na bývanie. Na takýto postup banky nemajú žiaden dôvod okrem snahy o zvýšenie ziskov,“ hovorí Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný Kompas. Hypotéky pre mladých majú mať o 3 percentuálne body nižšie úroky ako štátom nedotované hypotéky. Aktuálne sú priemerné úroky na hypotékach vo výške 1,78 percenta a v optimálnom prípade majú finančné domy predávať hypotéky pre mladých za ročný úrok mínus 1,22 percenta. Reálne ponúkajú banky hypotéky pre mladých za úroky v rozmedzí od 0 do 1 percenta ročne.

Domáce finančné domy sú známe využitím všetkých možnosti na zvyšovanie vlastných ziskov. Slováci sa tak stretávajú s anomáliami ako platením za vloženie peňazí na účet, vysokým poplatkom za prevod do zahraničia či rekordne vysokými úrokmi pri spotrebných úveroch. V minulom roku finančné domy dohromady zarobili 750 miliónov eur.

Ešte pred spustením tlačenia peňazí platili ľudia v krajine pod Tatrami rekordne vysoké úroky na hypotékach. Napríklad v roku 2010 boli priemerné úroky za pôžičku na vlastnú strechu nad hlavou vo výške 5 percent za rok. V tom čase práve hypotéka pre mladých zabezpečovala prijateľné úroky vo výške 2 percent.

V niektorých finančných domoch teraz aj po zohľadnení štátneho bonusu platia ľudia za hypotéku pre mladých ročný úrok vo výške 1 percenta. Na prvý pohľad nízky úrok zabezpečuje slušný zisk aj samotnej banke. Napríklad pri 0-percentnom úroku je splátka 30-ročnej hypotéky vo výške 50-tisíc eur približne 140 eur za mesiac. Pri úroku vo výške 1 percenta stúpne mesačná splátka tej istej hypotéky na 160 eur za mesiac.

O hypotéku pre mladých môžu dnes požiadať mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov. Ďalšou podmienkou je maximálna výška hrubého mesačného príjmu na úrovni 1,3-násobku minimálnej mzdy. V prípade dvoch žiadateľov sa maximálna výška mesačného príjmu zvyšuje na 2,6 násobok minimálnej mzdy. Mesačný príjem jedného mladého človeka nesmie aktuálne presiahnuť 1 155,70 eura a v prípade dvojice sa suma zvyšuje na 2 311,40 eura. Zároveň maximálna výška hypotéky pre mladých môže byť v sume 50-tisíc eur. Posledným obmedzením je, že úroky sú o 3 percentá znížené len počas prvých piatich rokov splácania úveru.

"Zmenu v podpore hypoték pre mladých považujem za krok správnym smerom. Napriek tomu vidím aj určité riziká. Napríklad nie každý bude v praxi vedieť znižovať svoj základ dane a niekomu môže nakoniec daňová podpora prepadnúť. Dnes je to jednoduché a všetko za ľudí vybavia banky. V budúcnosti to možno bude robiť zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania a v praxi bude veľmi dôležité, ako konkrétne nastaví ministerstvo financií zmenu zákona,“ uzavrel Ovčarik.