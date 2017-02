V USA už čoskoro môžu zvýšiť úroky

Povedala to v utorok šéfka Fedu Janet Yellenová pri svojom prvom vystúpení v Kongrese od nástupu republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. Naznačila však, že zatiaľ existuje značná neistota o ekonomickej politike novej vlády.

Fed naposledy zvýšil základnú úrokovú sadzbu v decembri, čo bolo prvýkrát po roku. Naznačil vtedy, že v tomto roku sa sadzby budú musieť zvýšiť asi trikrát. Fed prikročil k prvému zvýšeniu základnej úrokovej sadzby po takmer desiatich rokoch v decembri 2015.

Yellenová v utorok povedala, že ďalšie odkladanie rastu sadzieb by mohlo byť „nerozumné“, pretože neskôr by centrálna banka musela úroky zvyšovať rýchlejšie a to by mohlo zraziť ekonomiku do recesie. Zvyšovanie sadzieb je podľa nej nutné kvôli ďalšiemu zvyšovaniu napätia na trhu práce a očakávania rastu inflácie.

„Na našich nadchádzajúcich zasadnutiach výbor (pre menovú politiku) vyhodnotí, či sa zamestnanosť a inflácia naďalej vyvíjajú podľa našich očakávaní. Ak áno, potom bude zrejme vhodné upraviť sadzby na federálne fondy,“ povedala Yellenová v bankovom výbore Senátu. Neuviedla ale, koľkokrát tento rok taký krok predpokladá, ani nenaznačila, či k prvému tohtoročnému sprísnenie menovej politiky dôjde na marcovom, alebo až na júnovom zasadnutí.

Väčšina analytikov sa po poslednom zasadnutí Fedu prikláňa podľa agentúry Reuters k tomu, že Fed zvýši základnú sadzbu až v júni. Fed na zasadnutí na prelome januára a februára zvýšenie sadzieb na budúci schôdzke nesignalizoval. Analytici predpokladajú, že Fed bude vyčkávať, aby získal lepšiu predstavu o ekonomických plánoch nového prezidenta.