Elektrické autá prudko zvyšujú záujem investorov o kobalt

Cena kobaltu od septembra stúpla o takmer 50 percent na najvyššiu hodnotu za päť rokov okolo 19 dolárov za libru (0,45 kg), pretože prísnejšie emisné kontroly zvyšujú dopyt po elektrických autách, najmä v Číne, ktorá bojuje s obrovským znečistením v niektorých mestách, uviedla agentúra Reuters.

Konzultačná spoločnosť CRU Group uvádza, že predaj elektrických vozidiel a hybridných dobíjacích vozidiel by mohol v roku 2021 dosiahnuť 4,4 milióna a do roku 2025 stúpnuť na šesť miliónov. Vlani sa predalo 1,1 milióna týchto áut.

Do roku 2020 bude 75 percent lítium-iónových batérií obsahovať kobalt, ktorého vlastnosti umožňujú elektrickým autám predĺžiť dobu medzi dobíjaniami, uvádza spoločnosť eCobalt Solution. Kobalt sa tiež používa v legovaných zliatinách v turbínach, kozmických raketách, raketových motoroch a elektrárňach.

Po siedmich rokoch prebytku trh tento rok mieri do deficitu. Takmer 60 percent svetového kobaltu sa nachádza v politicky riskantnom Kongu. Mnohí obchodníkci teraz hromadia kobalt, ktorý kúpili v decembri 2015, keď ceny boli vplyvom prebytku na trhu viac ako 2000 ton okolo desať dolárov za libru, a čakajú, až cena ďalej stúpne.

Podľa zdrojov vlani kobalt silne nakupovali švajčiarsky fond zameraný na ťažobný sektor Pala Investments a jeden z najväčších čínskych komoditných fondov Shanghai Chaos Investment. Čínsky úrad pre štátne rezervy, ktorý má na starosti tvorbu zásob komodít v krajine od ropy po vzácne kovy, vlani a predvlani kúpil 5000 ton kobaltu. Očakáva sa, že bude nakupovať aj tento rok.

Celkový globálny dopyt po kobalte vlani predstavoval približne 100 000 ton. Z toho zhruba polovica bolo použitá v akumulátoroch pre elektrické autá, mobilné telefóny, laptopy, digitálne kamery a akumulátorové vŕtačky.

„Z hľadiska celkového dopytu elektrické vozidlá spotrebovali v roku 2016 len približne 6,5 percenta rafinovaného kobaltu. To v roku 2021 stúpne na 16,9 percenta, čo pomôže zvýšiť dopyt na takmer 130 000 ton,“ uviedol konzultant CRU Edward Spencer. „Očakávame tento rok v regióne deficit 900 ton. Avšak oveľa väčší deficit by sa mohol vytvoriť rýchlejšie, ak rast kapacity baní a rafinérií nedokáže udržať krok (so spotrebou).“

Analytici Macquarie Research očakávajú budúci rok deficit 885 ton. V roku 2019 sa zvýši na 3 205 ton a v roku 2020 na 5 340 ton. Upozorňujú tiež, že v súčasnosti je málo projektov na nové dodávky kovu. Produkcia rafinérií v hlavných dodávateľských krajinách, ako Austrália, Rusko a Zambia, je na úrovni, kde bola zhruba pred desiatimi rokmi. Globálny trh sa tak stáva čoraz viac závislý od dodávok z Konga, kde opäť rastie geopolitické napätie.

Obchodník a prevádzkovateľ ťažby Glencore v pondelok posilnil svoju kontrolu zdrojov medi a kobaltu v Kongu, kúpil zvyšný podiel v jednej z baní a zvýši podiel v ďalšoej za 960 miliónov USD. Dodal, že komplex má potenciál stať sa najväčším producentom kobaltu na svete. Ďalšími producentmi medi a kobaltu sú Eurasian Resources Group, kanadská Sherritt International a China Molybdenum. Až 98 percent kobaltu sa vyrába ako vedľajší produkt pri spracovaní medi a niklu.