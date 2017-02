Na generálnu opravu Gabčíkova chcú využiť eurofondy

„Vzhľadom na novú možnosť čerpania prostriedkov z eurofondov, dopracovávame technické podklady,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk vedúca kancelárie Vodohospodárskej výstavby Stela Ištvánfyová.

Štátny vodohospodársky podnik, ktorý prevádzkuje Vodnú elektráreň Gabčíkovo takmer už dva roky, zatiaľ nevedel konkretizovať termín vypísania medzinárodného tendra na jej opravu. Podľa Ištvánfyovej by to malo byť po ukončení rokovaní s agentúrou Európskej komisie Innovation and Networks Executive Agency (INEA) o grante v rámci programu CEF Energy zameranom na modernizáciu energetickej infraštruktúry EÚ. „Začiatok opráv bude závisieť od výsledkov verejného obstarávania,“ dodala Ištvánfyová.

Vodohospodárska výstavba zatiaľ nevedela spresniť potrebnú sumu na generálnu opravu gabčíkovskej vodnej elektrárne. „V zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky sa predpokladaná hodnota zákazky stanoví na základe projektu stavebného zámeru, podrobeného štátnou expertízou,“ konštatovala Ištvánfyová. Štátny podnik však v minulosti sľuboval, že oprava v ich réžii bude za nižšiu cenu, o akej sa hovorilo, keď prevádzkovali gabčíkovskú elektráreň ešte Slovenské elektrárne. Čiže menej ako 80 miliónov eur.

Od marca 2015 prevádzkuje Vodnú elektráreň Gabčíkovo na základe rozhodnutia druhej vlády Roberta Fica štátny podnik Vodohospodárska výstavba, po tom ako štát vypovedal so Slovenskými elektrárňami zmluvu o prenájme. Vláde sa totiž nepáčil fakt, že túto elektráreň prevádzkovali Slovenské elektrárne vtedy majoritne vlastnené talianskym Enelom. Pritom kontrolu nad gabčíkovskou elektrárňou mal mať slovenský dominantný výrobca elektriny až do roku 2036. Premiér hovoril o viacerých dôvodoch, prečo štát vypovedal so Slovenskými elektrárňami zmluvu o prenájme. Jedným z nich bola údajná neochota Slovenských elektrární na čele s talianskym investorom realizovať generálnu opravu gabčíkovskej elektrárne.

Zmluvu o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo podpísali v marci 2006, teda ešte pred samotným ukončením privatizačného procesu, štátny podnik Vodohospodárska výstavba a Slovenské elektrárne. Podpisom zmluvy získali elektrárne právo prevádzkovať gabčíkovskú elektráreň na obdobie 30 rokov. Táto zmluva sa však nepozdávala nastupujúcej prvej Ficovej vláde, ktorá ju v roku 2007 napadla na súde s tým, že ju chcela zrušiť.