Vládna koalícia ešte neuzavrela tému energetiky

Ako uviedol po stredajšom rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga, na utorňajšom stretnutí koaličnej rady sa politickí reprezentanti zoznámili s prvými plánmi týkajúcimi sa energetickej politiky, zákona o strategických podnikoch, budúcnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), či vzniku štátneho energetického holdingu. Na konkrétnostiach sa však koaličná rada ešte nedohodla.

„Nedospeli sme k nejakým záverom, tak sme sa dohodli, že koaličná rada o energetike bude pokračovať vo štvrtok. Nemyslím si však, že sa zajtra dohodneme, lebo tie materiály pokrývajú taký široký priestor, že musia aj odborné tímy zasadnúť. Možnože prídu politické závery, ale odborné tímy povedia, že to tak nakoniec nejde,“ povedal Žiga.

Minister prezradil, že téma nového zákona o strategických podnikoch bude úzko spätá so vznikom štátneho energetického holdingu. Snahou prijatia nového zákona či vzniku štátneho holdingu nie je podľa ministra Žigu vytlačenie zahraničných investorov z energetických podnikov. „Ja by som sa skôr na to pozrel, že v prípade, ak zahraničný investor bude predávať svoj podiel, tak potom tam je priestor pre štát, aby mal automaticky predkupné právo na predávané akcie,“ podotkol Žiga.

Dodal, že nový štátny energetický holding si predstavuje ako modernú flexibilnú spoločnosť, ktorá bude zastrešovať energetické spoločnosti na Slovensku. „Mal by to byť vážny hráč v energetike,“ zdôraznil Žiga.

Veľké zmeny sa zrejme pripravujú na ÚRSO. Koaliční partneri rokovali nielen o zmene zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ale aj o novom usporiadaní na samotnom regulačnom úrade. „Prišiel som s viacerými alternatívami. Môžeme napríklad zaviesť krížové podpisovanie rozhodnutí predsedu a podpredsedov, prípadne rozširovanie regulačného úradu o ďalšieho podpredsedu, či oddelenie Regulačnej rady a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. V tejto chvíli však ani neviem povedať, ktorým smerom sa to uberá, keďže ešte táto diskusia neprebieha,“ konštatoval Žiga s tým, že o novom kandidátovi na post šéfa ÚRSO koalícia zatiaľ nerokovala.

„V prvom rade chceme diskutovať o nastavení regulačného úradu. Neriešili sme ešte personálne otázky,“ uzavrel minister.