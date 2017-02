Škoda chce vyrábať v roku 2025 štvrtinu elektromobilov a hybridov

ČTK |

Približne štvrtinu produkcie Škody Auto budú v roku 2025 tvoriť elektromobily alebo hybridy. Vyrábať by sa mali v Mladej Boleslavi. Na štvrtkovom stretnutí manažérov automobiliek so zástupcami českej vlády to uviedol predseda predstavenstva Škody Bernhard Maier.